Konak Belediyesi'nden Almanya'ya Dijital İkiz Projesi Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konak Belediyesi'nden Almanya'ya Dijital İkiz Projesi Ziyareti

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Almanya Bremen Belediyesi iş birliğiyle yürütülecek 'Konak Dijital İkiz' projesi kapsamında Bremen'e teknik ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Mutlu, yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

12.02.2025 12:02  Güncelleme: 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Almanya Bremen Belediyesi iş birliğinde yürütülmesi hedeflenen "Konak Dijital İkiz" projesi kapsamında meclis üyeleri ve belediye bürokratlarıyla birlikte Bremen'e gitti. Teknik ziyaret kapsamında Bremen Belediye Başkanı Andreas Bovenschulte ile bir araya gelerek yürütülecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunan Başkan Mutlu, "Dijital İkiz projesiyle başlayan iş birliğimizin yeni projelerle sürmesini diliyorum" dedi.

Konak Belediyesi'nin, Stiftung Mercator kurumunun "ORTAK - Yerel uzman diyalogunu teşvik etmeye yönelik Alman-Türk girişimi" hibesine Almanya Bremen Belediyesi iş birliğinde başvurarak yürütmeyi hedeflediği "Konak Dijital İkiz" projesinde ilk adımlar atıldı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, meclis üyeleri ve belediye bürokratlarıyla birlikte Bremen'e teknik ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Bremen Belediye Başkanı Andreas Bovenschulte'ü makamında ziyaret eden Başkan Mutlu, kullanılan mevcut sistem, sürecin geliştirilme deneyimleri, sistemin çalışma biçimi, yazılım, donanım ve ekipmanlar hakkında bilgi alarak yürütülecek çalışmalara yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Mutlu: İş birliğimizin yeni projelerle sürmesini diliyorum

Dijital İkiz projesinin kentin geleceğini şekillendirme sürecindeki önemine vurgu yapan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Bremen Belediyesi iş birliğinde yürütmeyi hedeflediğimiz Konak Dijital İkiz projesi için meclis üyelerimiz ve bürokratlarımızla birlikte Bremen'deyiz. Dijital İkiz projesiyle başlayan iş birliğimizin yeni projelerle sürmesini diliyorum. Kentimizin 3 boyutlu kopyasını oluşturacağımız bu projeyle, şehir planlamasında veriye dayalı ve sürdürülebilir kararlar alabileceğiz. Binaların mevcut durumundan yeni projelere, güneş enerjisi potansiyelinden altyapı planlamasına kadar pek çok bilgiye erişim sağlayacak platform, sadece uzmanlara değil tüm komşularımıza da açık olacak. Böylece Konak'ta herkes kentin geleceğini şekillendirme sürecine dahil olabilecek" dedi.

Bovenschulte: Dijital İkiz çalışması çok önemli

İki kent arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlenmesinden büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Bremen Belediye Başkanı Andreas Bovenschulte, "İzmir ve Bremen arasındaki ilişkinin 25 yıla dayanan bir geçmişi var. Bremen'de, İzmir ve çevresinden gelen birçok insan yaşıyor. Bremen ve İzmir, ülkelerde özgürlüğün simgesi olarak görülüyor. İzmir ile olan ilişkimizin her geçen gün güçlenmesi bizi çok mutlu ediyor. Dijital İkiz çalışması gerçekten çok önemli, bu yolda zorluklarla karşılaşabiliriz ancak sonuca ulaşmamız çok önemli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Belediyesi, Teknoloji, Politika, Belediye, Almanya, Güncel, Bremen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak Belediyesi'nden Almanya'ya Dijital İkiz Projesi Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:18 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu’nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı
12:10 Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz’a tepkili Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
11:19 Domuz derisi kullanmışlar Türkiye’den ayakkabı devine 550 bin lira ceza Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza
11:07 Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde “duman avı“na çıkacak Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde "duman avı"na çıkacak
09:52 Dün Avrupa bugün Anadolu Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı
17:26 Ticaret Bakanlığı’ndan Suriye İle Ticarette Yeni Genelge Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye İle Ticarette Yeni Genelge
17:23 Mahalleli ’deprem oluyor’ sandı, gerçek bambaşka çıktı Mahalleli 'deprem oluyor' sandı, gerçek bambaşka çıktı
17:12 Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
17:04 Türk futbolunda devrim: Galatasaray ve Fenerbahçe’den tarihi anlaşma Türk futbolunda devrim: Galatasaray ve Fenerbahçe'den tarihi anlaşma
16:56 Ucuz et için saatlerce kar altında beklediler Ucuz et için saatlerce kar altında beklediler
16:55 Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den duygusal paylaşım: Allah’tan sonra en çok seni sevdim Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den duygusal paylaşım: Allah'tan sonra en çok seni sevdim
16:49 Mansur Yavaş’tan 3’lü zirveye ilişkin ilk açıklama: Biriz ve beraberiz Mansur Yavaş'tan 3'lü zirveye ilişkin ilk açıklama: Biriz ve beraberiz
16:46 Önce “İntihar“ dedi, sonra cinayeti itiraf etti Önce "İntihar" dedi, sonra cinayeti itiraf etti
16:44 Çikolataya ilaç etken maddesi karıştırmışlar Çikolataya ilaç etken maddesi karıştırmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 13:15:52. #1.11#
SON DAKİKA: Konak Belediyesi'nden Almanya'ya Dijital İkiz Projesi Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.