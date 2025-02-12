Konak Belediyesi'nden Almanya'ya Dijital İkiz Projesi Ziyareti

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(İZMİR)- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Almanya Bremen Belediyesi iş birliğinde yürütülmesi hedeflenen "Konak Dijital İkiz" projesi kapsamında meclis üyeleri ve belediye bürokratlarıyla birlikte Bremen'e gitti. Teknik ziyaret kapsamında Bremen Belediye Başkanı Andreas Bovenschulte ile bir araya gelerek yürütülecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunan Başkan Mutlu, "Dijital İkiz projesiyle başlayan iş birliğimizin yeni projelerle sürmesini diliyorum" dedi.

Konak Belediyesi'nin, Stiftung Mercator kurumunun "ORTAK - Yerel uzman diyalogunu teşvik etmeye yönelik Alman-Türk girişimi" hibesine Almanya Bremen Belediyesi iş birliğinde başvurarak yürütmeyi hedeflediği "Konak Dijital İkiz" projesinde ilk adımlar atıldı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, meclis üyeleri ve belediye bürokratlarıyla birlikte Bremen'e teknik ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Bremen Belediye Başkanı Andreas Bovenschulte'ü makamında ziyaret eden Başkan Mutlu, kullanılan mevcut sistem, sürecin geliştirilme deneyimleri, sistemin çalışma biçimi, yazılım, donanım ve ekipmanlar hakkında bilgi alarak yürütülecek çalışmalara yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Mutlu: İş birliğimizin yeni projelerle sürmesini diliyorum

Dijital İkiz projesinin kentin geleceğini şekillendirme sürecindeki önemine vurgu yapan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Bremen Belediyesi iş birliğinde yürütmeyi hedeflediğimiz Konak Dijital İkiz projesi için meclis üyelerimiz ve bürokratlarımızla birlikte Bremen'deyiz. Dijital İkiz projesiyle başlayan iş birliğimizin yeni projelerle sürmesini diliyorum. Kentimizin 3 boyutlu kopyasını oluşturacağımız bu projeyle, şehir planlamasında veriye dayalı ve sürdürülebilir kararlar alabileceğiz. Binaların mevcut durumundan yeni projelere, güneş enerjisi potansiyelinden altyapı planlamasına kadar pek çok bilgiye erişim sağlayacak platform, sadece uzmanlara değil tüm komşularımıza da açık olacak. Böylece Konak'ta herkes kentin geleceğini şekillendirme sürecine dahil olabilecek" dedi.

Bovenschulte: Dijital İkiz çalışması çok önemli

İki kent arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlenmesinden büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Bremen Belediye Başkanı Andreas Bovenschulte, "İzmir ve Bremen arasındaki ilişkinin 25 yıla dayanan bir geçmişi var. Bremen'de, İzmir ve çevresinden gelen birçok insan yaşıyor. Bremen ve İzmir, ülkelerde özgürlüğün simgesi olarak görülüyor. İzmir ile olan ilişkimizin her geçen gün güçlenmesi bizi çok mutlu ediyor. Dijital İkiz çalışması gerçekten çok önemli, bu yolda zorluklarla karşılaşabiliriz ancak sonuca ulaşmamız çok önemli" ifadelerini kullandı.