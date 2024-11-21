Konak Belediyesi'nden Çocuk Hakları Eğitimi

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(İZMİR)- Konak Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında 3-5 yaş arası çocukların ücretsiz okul öncesi eğitim aldığı Mutlu Çocuklar Oyun Evi'nin öğretmenleri için 'Çocuk Koruma ve Güvenliği' eğitimi düzenledi. Hayata Destek Derneği iş birliğiyle düzenlenen eğitimin sonunda Mutlu Çocuklar Oyun Evleri için 'Çocuk Hakları ve Güvenliği Politikaları' metni hazırlama kararı alındı.

Konak Belediyesi'nin sosyal belediyecilik örnekleri arasında yer alan ve 3-5 yaş arası çocuklara ücretsiz okul öncesi eğitim veren Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'nin öğretmenleri, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen eğitimde bir araya geldi. Hayata Destek Derneği iş birliğiyle Toros Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen "Çocuk Koruma ve Güvenliği" başlıklı eğitim Psikolog Ece Yeşilırmak tarafından verildi.

Çocuk hakları tüm boyutlarıyla ele alındı

Eğitim kapsamında çocuk kavramı, çocukluk halleri, Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin temel ilkeleri, çocuk koruma ve güvenliği arasındaki farklar, çocuklara yönelik ihmal ve istismar türleri ile ilgili detaylı sunum yapıldı. Çocuğun her alandaki güvenliği ve tüm boyutlarıyla risk durumları ile herhangi bir risk durumunda neler yapılması gerektiği de masaya yatırıldı.

Çocuk hakları ve güvenliği politika metni hazırlanacak

Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'nin öğretmenleri, eğitim sayesinde 'Çocuk Hakları ve Güvenliği Politikaları' metnini hazırlamaya yönelik girişimlerinin ilk temellerini de atmış oldu. Tüm belediye çalışanlarını kapsayan bir kapasite geliştirme çalışması olarak düşünülen politika belgesinin olası şiddet durumlarından çocukları korumak ve sağlıklı müdahale yöntemleri geliştirmek amacıyla oluşturulması amaçlanıyor.