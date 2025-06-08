Konak Belediyesi'nden Dayanışma Kampanyası: Bayramda İhtiyaç Sahiplerine Kurban Eti Ulaştırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konak Belediyesi'nden Dayanışma Kampanyası: Bayramda İhtiyaç Sahiplerine Kurban Eti Ulaştırılıyor

08.06.2025 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nda Konak Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırmak amacıyla dayanışma kampanyası başlattı. Bağışlanan kurban etleri, hijyenik koşullarda hazırlanarak ihtiyaç sahiplerinin masalarına ulaştırılıyor.

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin dayanışma kampanyasına bayramın ilk gününden itibaren gelen kurban eti bağışları, sıcak yemek olarak ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaşıyor.

Konak Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu bayramda da toplumsal dayanışmanın güçlü örneklerinden birine imza atıyor. Belediyeye ait aşevinde hijyenik koşullarda kavurma haline getirilen bağışlar, yanında pilav ikramıyla belirlenen adreslere ulaştırılıyor.

"Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum"

Kampanyaya katılarak dayanışma ruhunu büyüten herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Kimsenin kendini yalnız hissetmediği, herkesin kendini bu kentin bir parçası olarak gördüğü bir Konak hayalimiz var. Bu bayramda da bu hayali gerçeğe dönüştürmek için ekip arkadaşlarımızla birlikte canla başla çalışıyoruz. Paylaştıkça büyüyen bu iyilik zincirine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Dayanışma bayram boyunca sürüyor

Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen dayanışmaya katılarak kurban eti bağışı yapmak isteyenler, 0232 425 04 34 numaralı telefonu arayabilecek.

Başvurunun ardından görevli personel, kurban etlerini belirtilen adresten alarak belediyenin aşevine ulaştırıyor. Toplanan bağışlar, soğuk zincir oluşturularak korunurken, bağışın alınmasından sofraya gelene dek tüm aşamalarda hijyen kurallarına dikkat ediliyor.

Kaynak: ANKA

Konak Belediyesi, Kurban Bayramı, Güncel, Kurban, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak Belediyesi'nden Dayanışma Kampanyası: Bayramda İhtiyaç Sahiplerine Kurban Eti Ulaştırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’in durumu nasıl Özel son bilgileri paylaştı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı
Ferdi Zeyrek’in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
Nihal Candan’ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Kesenin ağzı açıldı Fenerbahçe’den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif

11:06
ABD’de çatışmalar şiddetleniyor Trump emir verdi, asker sokağa indi
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi
11:06
Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu nasıl Doktorundan açıklama var
Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Doktorundan açıklama var
10:28
CHP’liler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılayan isme tepkili ’’Partiden atılsın’’ diyen bile var
CHP'liler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan isme tepkili! ''Partiden atılsın'' diyen bile var
09:33
9 lira ceza yiyen vatandaş, yolda gördüğü trafik tabelalarına isyan etti
9 lira ceza yiyen vatandaş, yolda gördüğü trafik tabelalarına isyan etti
06:07
Kolombiya’da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu 15 yaşındaki çocuk gözaltında
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu! 15 yaşındaki çocuk gözaltında
13:11
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
13:03
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihara kalkıştı
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara kalkıştı
12:58
Şehrin en büyük AVM’sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
12:21
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
12:12
Rakam akıllara zarar İşte Osimhen’in Suudi Arabistan’dan 4 yılda kazanacağı para
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
12:11
Kuzey Kore’de geniş çaplı internet kesintisi
Kuzey Kore'de geniş çaplı internet kesintisi
12:09
CHP’li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
11:46
Baba Vanga’dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
11:32
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2025 11:50:37. #7.13#
SON DAKİKA: Konak Belediyesi'nden Dayanışma Kampanyası: Bayramda İhtiyaç Sahiplerine Kurban Eti Ulaştırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.