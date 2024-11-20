Konak Belediyesi'nden Kadınlara Özel Zumba Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konak Belediyesi'nden Kadınlara Özel Zumba Etkinliği

Konak Belediyesi, kadınların sağlıklı yaşamını teşvik etmek amacıyla düzenlediği açık hava zumba etkinliği ile Konaklı kadınları bir araya getirdi. Etkinliğe katılan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, zumba yaparak kadınlara eşlik etti ve benzer aktivitelerin ilçenin farklı noktalarında da devam edeceğini duyurdu.

20.11.2024 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Konak Belediyesi, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla kadınları açık havada zumba dans etkinliğiyle buluşturdu. Konaklı kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe katılan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu da zumba yapan kadınlara eşlik etti. Başkan Mutlu, dans ve sporu birleştirerek keyifli anlara sahne olan etkinliğin ilçenin farklı noktalarında da yapılacağını müjdeledi.

Sporun herkes için ulaşılabilir olması ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Konak Belediyesi, kadınları açık havada zumba dans etkinliğiyle buluşturdu. Güzelyalı Denizatı Parkı'nda düzenlenen aktivitede bir araya gelen kadınlar, eğitmenler eşliğinde zumba yaparak stres attı. Kursiyerlerin ve semt sakini kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da katıldı. Coşkulu şarkılarla zumba yapan kadınlara eşlik eden Başkan Mutlu, dans ve sporu birleştirerek keyifli anlara sahne olan etkinliğin ilçenin farklı noktalarında da yapılacağını müjdeledi. Yaklaşık bir saat süren etkinlik İzmir Marşı ve ardından Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelenen Parla Marşı'nın hep bir ağızdan söylenmesiyle son buldu.

Farklı noktalarda da düzenlenecek

Sağlıklı ve daha aktif bir yaşamı teşvik etmek amacıyla benzer etkinlikleri ilçenin farklı noktalarında düzenlemeye devam edeceklerini belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Sağlıklı yaşam ve mutluluğu birlikte yaşamak için düzenlediğimiz zumba etkinliğimizde kadın komşularımızla bir araya gelmenin heyecanını yaşadık. Her yaştan Konaklının buluştuğu ve coşkulu şarkılar eşliğinde dans ederek eğlendiği etkinliğimizi ilçemizdeki farklı park ve meydanlara da taşıyacağız" dedi.

Kadınlar unutulmaz bir gün yaşadı

Her yaştan Konaklının katılım sağladığı zumba etkinliğinde başarılı dansıyla dikkat çeken 66 yaşındaki Hediye Yapıcı, "Bizlere böyle bir etkinlik düzenlediği için belediyemize çok teşekkür ediyorum. İlk kez zumba yaptım, çok memnun kaldım. Bütün kadınlar için gayet güzel bir etkinlikti" dedi. 43 yaşındaki Sitem Başaran ise "Arkadaşımın tavsiyesi üzerine etkinliğe katıldım. Çok eğlenceli bir etkinlikti, çok keyif aldım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Belediyesi, Konaklı, Güncel, Konak, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak Belediyesi'nden Kadınlara Özel Zumba Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Putin’in nükleer savaş çıkarsa hedefindeki ilk ülkeler açıklandı Putin'in nükleer savaş çıkarsa hedefindeki ilk ülkeler açıklandı
15:43 Bağrışmaları salonu inletti Bakan Yerlikaya ve CHP’li Ali Mahir arasında sert tartışma Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir arasında sert tartışma
14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:06 Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün Hemşireden kan donduran sözler Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Hemşireden kan donduran sözler
01:25 A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu
00:41 Karadağ’a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi’ne yükselme şansını play-offa bıraktı Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı
00:28 Ankara’daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş’tan dikkat çeken karar Ankara'daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş'tan dikkat çeken karar
23:53 Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var
23:37 Netanyahu Gazze’den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak Netanyahu Gazze'den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak
23:30 Okan Buruk, Icardi’yi yıkan olayla ilgili sessizliğini bozdu Okan Buruk, Icardi'yi yıkan olayla ilgili sessizliğini bozdu
23:23 Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler
23:10 Okan Buruk, Osimhen transferinin nasıl gerçekleştiğini canlı yayında açıkladı Okan Buruk, Osimhen transferinin nasıl gerçekleştiğini canlı yayında açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 17:21:33. #1.12#
SON DAKİKA: Konak Belediyesi'nden Kadınlara Özel Zumba Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.