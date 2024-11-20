Konak Belediyesi'nden Kadınlara Özel Zumba Etkinliği

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(İZMİR)- Konak Belediyesi, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla kadınları açık havada zumba dans etkinliğiyle buluşturdu. Konaklı kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe katılan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu da zumba yapan kadınlara eşlik etti. Başkan Mutlu, dans ve sporu birleştirerek keyifli anlara sahne olan etkinliğin ilçenin farklı noktalarında da yapılacağını müjdeledi.

Sporun herkes için ulaşılabilir olması ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Konak Belediyesi, kadınları açık havada zumba dans etkinliğiyle buluşturdu. Güzelyalı Denizatı Parkı'nda düzenlenen aktivitede bir araya gelen kadınlar, eğitmenler eşliğinde zumba yaparak stres attı. Kursiyerlerin ve semt sakini kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da katıldı. Coşkulu şarkılarla zumba yapan kadınlara eşlik eden Başkan Mutlu, dans ve sporu birleştirerek keyifli anlara sahne olan etkinliğin ilçenin farklı noktalarında da yapılacağını müjdeledi. Yaklaşık bir saat süren etkinlik İzmir Marşı ve ardından Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelenen Parla Marşı'nın hep bir ağızdan söylenmesiyle son buldu.

Farklı noktalarda da düzenlenecek

Sağlıklı ve daha aktif bir yaşamı teşvik etmek amacıyla benzer etkinlikleri ilçenin farklı noktalarında düzenlemeye devam edeceklerini belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Sağlıklı yaşam ve mutluluğu birlikte yaşamak için düzenlediğimiz zumba etkinliğimizde kadın komşularımızla bir araya gelmenin heyecanını yaşadık. Her yaştan Konaklının buluştuğu ve coşkulu şarkılar eşliğinde dans ederek eğlendiği etkinliğimizi ilçemizdeki farklı park ve meydanlara da taşıyacağız" dedi.

Kadınlar unutulmaz bir gün yaşadı

Her yaştan Konaklının katılım sağladığı zumba etkinliğinde başarılı dansıyla dikkat çeken 66 yaşındaki Hediye Yapıcı, "Bizlere böyle bir etkinlik düzenlediği için belediyemize çok teşekkür ediyorum. İlk kez zumba yaptım, çok memnun kaldım. Bütün kadınlar için gayet güzel bir etkinlikti" dedi. 43 yaşındaki Sitem Başaran ise "Arkadaşımın tavsiyesi üzerine etkinliğe katıldım. Çok eğlenceli bir etkinlikti, çok keyif aldım" ifadelerini kullandı.