Sağlıklı Yaş Alma Fuarı'na Konak Damgası

06.02.2026 13:28  Güncelleme: 13:38
Konak Belediyesi İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi üyeleri, PAL EXPOCARE Yaşlı Bakım ve Sağlıklı Yaş Alma Fuarı'nda İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okuyarak etkinliğe damga vurdu. Fuar boyunca hazırladıkları stantta halk oyunları gösterileri ve workshoplar düzenleyen merkez, ziyaretçilerin ilgisini çekti.

(İZMİR) - Konak Belediyesi İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi üyelerinin İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okumasıyla başlayan PAL EXPOCARE Yaşlı Bakım ve Sağlıklı Yaş Alma Fuarı tüm hızıyla devam ediyor. Halk oyunları gösterisinden merkez üyelerinin çalışmalarını değerlendirdiği defileye, sergilerden workshoplara bir an bile boş kalmayan Konak Belediyesi standı, 7 Şubat saat 18.00'e dek Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Konak Belediyesi Ziya – Zişan – Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi, PAL EXPOCARE – Yaşlı Bakım & Sağlıklı Yaş Alma Fuarı'ndaki yerini aldı. 5-7 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarın açılışına, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okuyan İleri Yaş Sağlıklı Yaşam  Merkezi üyeleri damga vurdu. Konak Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen İşaret Dili Kursu'nda eğitim gören İleri Yaş sakinleri, İstiklal Marşı sırasında gösterdikleri performansla izleyenlere gurur yaşattı. Fuarın en aktif katılımcıları arasında yer alan Konak'ın İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi, hazırladığı stantla da dikkat çekti. Merkez üyelerinin el emeği üretimlerinin sergilendiği stant yoğun ilgi görürken, üyeler bir yandan da workshop çalışması yaparak, sınıf ortamını fuara taşıdı. Birbirinden güzel makrome ve çini işlerinin yanı sıra resim kursiyerleri de resimleriyle göz doldurdu. Merkezin, ileri yaş bireylerin sosyal hayata aktif katılımını destekleyen çalışmaları ile sağlıklı ve nitelikli yaş alma hedefiyle yürütülen faaliyet ve uygulama örneklerinin de tanıtıldığı stantta, merkeze katılmak isteyenler detaylı bilgi alma şansı buldu; gerekli şartları taşıyanlar kayıt yaptırarak merkeze üye oldu.

Fuarda Konak fark yaratıyor

Konak Belediyesi'nin büyük ilgi gören standı fuar bitimine kadar çeşitli etkinlik ve gösterilere ev sahipliği yapacak. Halk oyunları gösterisinden merkez üyelerinin çalışmalarını değerlendirdiği defileye, sergilerden workshoplara bir an bile boş kalmayan stant, 7 Şubat saat 18.00'e dek Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

Konak Belediyesi, Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

