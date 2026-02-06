Sağlıklı Yaş Alma Fuarı'na Konak Damgası

(İZMİR) - Konak Belediyesi İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi üyelerinin İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okumasıyla başlayan PAL EXPOCARE Yaşlı Bakım ve Sağlıklı Yaş Alma Fuarı tüm hızıyla devam ediyor. Halk oyunları gösterisinden merkez üyelerinin çalışmalarını değerlendirdiği defileye, sergilerden workshoplara bir an bile boş kalmayan Konak Belediyesi standı, 7 Şubat saat 18.00'e dek Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Konak Belediyesi Ziya – Zişan – Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi, PAL EXPOCARE – Yaşlı Bakım & Sağlıklı Yaş Alma Fuarı'ndaki yerini aldı. 5-7 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarın açılışına, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okuyan İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi üyeleri damga vurdu. Konak Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen İşaret Dili Kursu'nda eğitim gören İleri Yaş sakinleri, İstiklal Marşı sırasında gösterdikleri performansla izleyenlere gurur yaşattı. Fuarın en aktif katılımcıları arasında yer alan Konak'ın İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi, hazırladığı stantla da dikkat çekti. Merkez üyelerinin el emeği üretimlerinin sergilendiği stant yoğun ilgi görürken, üyeler bir yandan da workshop çalışması yaparak, sınıf ortamını fuara taşıdı. Birbirinden güzel makrome ve çini işlerinin yanı sıra resim kursiyerleri de resimleriyle göz doldurdu. Merkezin, ileri yaş bireylerin sosyal hayata aktif katılımını destekleyen çalışmaları ile sağlıklı ve nitelikli yaş alma hedefiyle yürütülen faaliyet ve uygulama örneklerinin de tanıtıldığı stantta, merkeze katılmak isteyenler detaylı bilgi alma şansı buldu; gerekli şartları taşıyanlar kayıt yaptırarak merkeze üye oldu.

Fuarda Konak fark yaratıyor

Konak Belediyesi'nin büyük ilgi gören standı fuar bitimine kadar çeşitli etkinlik ve gösterilere ev sahipliği yapacak. Halk oyunları gösterisinden merkez üyelerinin çalışmalarını değerlendirdiği defileye, sergilerden workshoplara bir an bile boş kalmayan stant, 7 Şubat saat 18.00'e dek Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.