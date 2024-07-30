Konak Belediyesi Parklarda Sağlık Taraması Başlattı - Son Dakika
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Konak Belediyesi Parklarda Sağlık Taraması Başlattı

Konak Belediyesi, açık havada spor etkinliği düzenlediği parklarda Konaklıların daha sağlıklı yaş alabilmeleri amacıyla sağlık taraması başlattı. Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde yapılan taramalar kapsamında vatandaşların kan şekeri, boy ve kilo ölçümleri yapılarak beden kitle endeksleri hesaplanıyor.

30.07.2024 11:51  Güncelleme: 12:54
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(İZMİR) - Konak Belediyesi, açık havada spor etkinliği düzenlediği parklarda Konaklıların daha sağlıklı yaş alabilmeleri amacıyla sağlık taraması başlattı. Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde yapılan taramalar kapsamında vatandaşların kan şekeri, boy ve kilo ölçümleri yapılarak beden kitle endeksleri hesaplanıyor.

Konaklıların açık havada spor yaparak güne zinde başlaması için spor keyfini parklara taşıyan Konak Belediyesi, daha sağlıklı yaş alabilmeleri amacıyla etkinliğe katılan vatandaşlar için sağlık taraması başlattı. Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde ilk etapta Göztepe Denizatı Parkı, Kılıçreis Parkı ve Karantina Meydanı'nda haftanın dört günü yapılan sabah sporuna katılanlara yönelik gerçekleştirilen tarama kapsamında vatandaşların şeker, boy, kilo ve beden kitle endekslerinin ölçülüyor. Sağlık değerleri sınırın üzerinde çıkan vatandaşlar, sağlık kuruluşlarına yönlendirilirken, diyetisyenler de sağlıklı beslenme konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Ağustos ayında da devam edecek sağlık taramalarının, sabah sporunun yapıldığı tüm parklarda yaygınlaştırılması planlanıyor.

Komşularımızın sağlığı bizim için önemli

İlçe sakinlerinin sağlıklı yaş alması amacıyla yürütülen çalışmayı çok önemsediklerini belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Vatandaşlarımızın güne zinde ve sağlıklı başlamaları için ilçemizin farklı noktalarındaki parklarda düzenlediğimiz açık havada spor etkinliklerine katılan vatandaşlarımızın sağlıklı spor yapabilmeleri ve sağlıklı yaş almaları adına sağlık taraması başlattık. Komşularımızın sağlığı bizim için çok önemli. Onların da yapılan bu çalışmaya katılmaları ve memnun olmaları bizi mutlu ediyor. Tüm Konaklı komşularımızı sabah sporu yapmaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar hizmetten memnun

Güne sporla başlayan ve sağlık taramasına katılan vatandaşlar uygulamanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti. Bülent (60) ve Aynur Sayıl (57) çifti yapılan ölçümler sonucu kan şekeri ve tansiyonlarının normal değerlerde olduğunu belirterek, "Bir süredir Konak Belediyesi'nin başlattığı açık havada spor etkinliğine katılarak güne sporla başlıyoruz. Çok keyif alıyoruz. Bugün de sporun ardından boyumuz, kilomuz, şekerimiz ölçüldü. Değerlerimiz gayet normal. Buna da çok mutlu olduk" dedi. 64 yaşındaki Reha Erinmez ise "Bizim için çok güzel bir şey. Her sabah arkadaşlık ortamında sabah sporumuzu yapma imkanının ardından bugün de sağlık taramamız yapıldı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediyesi Parklarda Sağlık Taraması Başlattı - Son Dakika

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