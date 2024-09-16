Konak Belediyesi Parkları Yeniliyor: Yeni Dinlenme Alanları ve Oyun Grupları - Son Dakika
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Konak Belediyesi Parkları Yeniliyor: Yeni Dinlenme Alanları ve Oyun Grupları

Konak Belediyesi, park ve oyun alanlarını yenileyerek mahalle sakinleri için modern dinlenme alanları oluşturuyor. Eski parkların yenileme çalışmalarına hız veren belediye, çocuklar için yeni oyun grupları ve akıllı sulama sistemleri ekliyor.

16.09.2024 10:39  Güncelleme: 11:59
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(İZMİR)- Konak Belediyesi, hem oyun alanlarını yeniliyor hem de park alanlarına yerleştirilen piknik masaları ve banklarla mahalle sakinleri için dinlenme alanları oluşturuyor.

Konak Belediyesi, eskiyen ve kullanım ömrünü tamamlayan parkları ihtiyaçlar doğrultusunda yeniliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan düzenlemeler ile parklar yeni bir görünüme kavuşuyor. Ekipler tarafından titizlikle yürütülen bakım ve yenileme işlemlerinin son adresi Kütüphane ve Sarmaşık Parkları oldu. Çocuk oyun alanlarında yapılan yenileme faaliyetleri kapsamında oyun gruplarına yenileri eklenirken, piknik masaları ve banklarla da vatandaşlar için dinlenme alanları oluşturuldu. Mahalle sakinlerinin büyük beğenisini toplayan yenileme çalışmaları ilçe genelinde çeşitli parklarda devam ediyor.

Parklar yeni görünüme kavuştu

Vatandaşların talebi üzerine Kılıç Reis Mahallesi'nde yer alan Sarmaşık Parkı, yeniden düzenlenerek hizmete sunuldu. Modern oyun grupları ile oluşturulan 220 metrekarelik oyun alanı ve 30 metrekarelik kum havuzunda çocuklar oyun oynamanın keyfine varırken, alana döşenen akıllı sulama sistemi ile de park, yeşil ve canlı kalıyor. Ulubatlı Mahallesi'nde bulunan Kütüphane Parkı'na ise 150 metrekarelik yeni çocuk oyun alanı ve masa tenisi kazandırıldı. Park alanına yerleştirilen piknik masaları ve banklarla da mahalle sakinleri için dinlenme alanları oluşturuldu.

"Yenileme çalışmalarına devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Eskiyen ve kullanım ömrünü tamamlamış parklarımızın yenileme çalışmaları sürüyor. Komşularımızın daha konforlu ve modern alanlarda vakit geçirebilmeleri için ilçemizin dört bir yanında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çocukların güvenle oyunlar oynayacağı, komşularımızın ise rahat nefes alıp dinlenebileceği alanların sayısını arttıracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediyesi Parkları Yeniliyor: Yeni Dinlenme Alanları ve Oyun Grupları - Son Dakika

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