(İZMİR) - Konak Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Hayata Destek Derneği iş birliğinde hayata geçirilen "BRIDGES – Dirençli ve Kapsayıcı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sistemleri İnşa Etme" projesi kapsamında, belediye personeline yönelik iki günlük "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Erkek Katılımı" eğitici eğitimi düzenledi.

Konak Belediyesi, eşitlikçi, kapsayıcı ve adil bir Konak için "BRIDGES – Dirençli ve Kapsayıcı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sistemleri İnşa Etme" projesine başladı. Belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Hayata Destek Derneği iş birliğinde hayata geçirilen, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) destekli proje kapsamında, toplumun her kesimini kapsayan çalışmalar yürütülürken kurum içinde de eğitimler devam ediyor.

Konak Belediyesi, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi ve hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen kapsamlı proje ile kurum içi kapasite de artıyor. Bu çerçevede atılan adımlardan biri de 16-17 Kasım tarihlerinde Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Erkek Katılımı" eğitici eğitimi oldu. Hayata Destek Derneği Sosyal Uyum ve İçerme Uzmanı Ömer Yılmaz ile Proje Yöneticisi Müge Yamanyılmaz Koşar'ın eğiticiliğinde yürütülen iki günlük programda, belediye personeline toplumsal cinsiyet eşitliği alanında kritik bilgiler aktarıldı.

Eğitim boyunca katılımcılar erkeklik, toplumsal cinsiyet rolleri, eşitsizlik, ayrımcılık, ön yargı, kalıp yargı ve şiddet gibi temel kavramları inceledi. Programda ayrıca yetişkin öğrenme ilkeleri, katılımcı eğitim yöntemleri, grup dinamiklerini yönetme becerileri ve hassas konuları güvenli bir ortamda ele alabilme yöntemleri uygulamalı olarak ele alındı.