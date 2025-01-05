Konak Belediyesi, Sokak Hayvanlarına 7 Bin Bakım ve 2 Bin 500 Kısırlaştırma Operasyonu Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Konak Belediyesi, Sokak Hayvanlarına 7 Bin Bakım ve 2 Bin 500 Kısırlaştırma Operasyonu Gerçekleştirdi

Konak Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarında bir yılda 7 bine yakın bakıma ve 2 bin 500 kısırlaştırma operasyonuna imza attı. Belediye Başkanı Mutlu, hayvan sahiplenmenin önemine dikkat çekerek, yeni yılda da özenle çalışacaklarını belirtti.

05.01.2025 12:57  Güncelleme: 13:41
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(İZMİR) - Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bir yılda 7 bine yakın patili cana barınaklarda baktı ve 2 bin 500 kısırlaştırma operasyonu yapıldı. Konak Belediye Başkanı Mutlu, patili dostları sahiplenmenin önemini de hatırlatarak, "Sokakta yaşayan, aynı zamanda kentimizin sakini olan sevimli dostlarımıza özenle hizmet götürdük. Özellikle sahiplendirmenin önemini anlatmaya, onlara yuva bulmaya dikkat ettik. Yeni yılda da aynı özenle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bir yılda 7 bine yakın sokak hayvanına kucak açtı. Konak Belediyesi Veteriner hekimleri, yaklaşık 5 bin iç dış paraziter tedavi ile 3 binin üzerinde kuduz aşısı uygulaması yaptı. Gerekli durumlarda sokak hayvanlarının cerrahi operasyonları da gerçekleştirilirken yaklaşık 2 bin 500 kısırlaştırma operasyonu yapıldı. Öte yandan düzenlenen etkinliklerle sahiplendirmenin önemine dikkat çekildi. Patilerin Festivali başta olmak üzere, düzenlenen sahiplendirme etkinliklerinde ve Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne gelen başvurular sonucu 121 köpek, 68 kedi yuvalarına kavuştu.

Yasanın iptali için açılan davaya müdahil olma kararı

Ayrıca Konak Belediyesi, sokak hayvanlarına ötenazinin yolunu açan yasaya karşı verilen toplumsal mücadele için de harekete geçti. Son meclis oturumunda gündeme getirilen önergeyle kamuoyunda tepkilere neden olan sokak hayvanları yasasının iptali için İzmir Barosu tarafından açılan davaya müdahil olma kararı alındı. Önergede, "Sokak hayvanları yaşamımızın bir parçası olup sağlık ve refahlarını sağlamak insani bir sorumluluktur. Anılan yasa ve yönetmeliğin hazırlanması ve tüm itirazlara rağmen kabulü ülkemizde hayvan hakları konusunda atılmış tüm önemli adımları ortadan kaldırdığı gibi aynı zamanda doğanın ve toplum vicdanının büyük almasına sebep olmuştur. Hayvan haklarını ihlal edeceğini düşündüğümüz bu yasanın ve yönetmeliğin uygulanmasında belediyelere asli görev verildiğinden İzmir Barosu tarafından anılan yasa ve yönetmeliğin iptali amacıyla ikame edilen Danıştay 10. Dairesi Başkanlığı'nın 2024/6709 dosya numaralı davasına müdahil olarak katılmamız yönünde meclis kararı alınmasını saygıyla arz ve talep ederiz" ifadelerine yer verildi.

Yeni yılda da aynı özenle çalışmaya devam

2025 yılında da Konak'a hizmet üretirken sokakta yaşayan patili dostlar için aynı özenle çalışmaya devam edeceklerini belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Bir semtin sokak hayvanları sizden kaçmıyorsa orada yaşayın; çünkü komşularınız güzel insanlardır, sözünü bilmeyen yoktur. Biz, tüm Konaklı komşularımızın mutlu olduğu, bu kentte yaşamaktan gurur duyduğu, adil ve eşit bir Konak istemiyle başladık her şeye. Kentin huzur ve mutluluğu, sokakta yaşayan patili canlara, parklarımızda açan çiçeklere kadar ulaşsın istedik. Bu nedenle sokakta yaşayan, aynı zamanda kentimizin patili sakini olan sevimli dostlarımıza da özenle hizmet götürdük. Onların canı, sağlığı bize emanet dedik. Özellikle sahiplendirmenin önemini anlatmaya, onlara yuva bulmaya dikkat ettik. Yeni yılda da aynı özenle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediyesi, Sokak Hayvanlarına 7 Bin Bakım ve 2 Bin 500 Kısırlaştırma Operasyonu Gerçekleştirdi - Son Dakika

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