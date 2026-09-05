Konak Belediyesi zincir marketlerde ambalaj atığı denetimlerine başladı, 15 market incelendi

(İZMİR) - Konak Belediyesi, ambalaj atıklarının ayrı toplanması ve geçici depolanmasına yönelik zincir market denetimlerine başladı. Denetimlerin, ilçe genelinde sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla sürdürüleceği belirtildi.

Konak Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü personelinin katılımıyla ilçe genelinde ambalaj atıklarının ayrı toplanmasına yönelik zincir market denetimleri başlatıldı.

İlk etapta İnönü ve Mithatpaşa Caddeleri üzerindeki 15 zincir markette gerçekleştirilen denetimlerde, ambalaj atıklarının (kağıt, karton, plastik, metal, cam) evsel atık konteynerlerine atılıp atılmadığı ve işletmelerdeki Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin işleyişi yerinde incelendi. Ayrıca sıfır atık biriktirme ekipmanlarında toplanan atıkların yönetimi kontrol edilerek market yetkililerine gerekli bilgilendirmeler ve uyarılar yapıldı.

Çalışma kapsamında yapılan tespitlerde, ambalaj atıklarının evsel atıklarla karıştırılmasının konteynerlerin erken dolmasına ve çevre kirliliğine yol açtığı vurgulandı. Ayrıca bu durumun çöp kamyonlarının sefer sayısını, dolayısıyla araç emisyonlarını ve belediye maliyetlerini artırdığına işaret edildi. Denetimlerde öne çıkan bir diğer başlık ise son kullanma tarihi geçmiş gıdalar ile et ve şarküteri atıkları oldu. Bu tür gıda atıklarının evsel atık konteynerlerine veya çevreye atılmasının kesinlikle yasak olduğu hatırlatılarak zincir marketlerin kendi bünyelerinde kapalı imha ve atık alanları bulundurması ve bu atıkları lisanslı bertaraf tesislerine göndermeleri gerektiği uyarısında bulunuldu.