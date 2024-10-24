Konak'ın İklim Projesi Farkındalık Yaratmaya Devam Edecek

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(İZMİR)- Konak Belediyesi ve çeşitli paydaşların ortaklığında hazırlanan "Farkındalık, İklim ve Çevre için Stratejik Ortaklık (SPACE) Projesi Kapanış Konferansı", Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 12 ay süren ve uygulanma süreçlerinde kentlerin yeşil gelecek vizyonuna katkı sunan proje kapsamında oluşturulan İklim Eğitim Merkezi, çocuk ve gençlere yönelik atölye çalışmaları ile farkındalık yaratmaya devam edecek.

Konak Belediyesi'nin, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Şehir Eşleştirme-II (Yeşil Gelecek için Şehir Eşleştirme) Hibe Programı (TTGS-II) kapsamında Almanya Hamm Belediyesi, İtalya Saluzzo Belediyesi ve Sosyal İklim Derneği ortaklığında hazırladığı "Farkındalık, İklim ve Çevre için Stratejik Ortaklık (Strategic Partnership for Awareness Climate and Environment) (SPACE)" Projesi Kapanış Konferansı, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 12 ay süren ve kentlerin yeşil gelecek vizyonuna katkı sunan projenin kapanış konferansına Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilciliği AB Temsilcisi Dr. Volkan Kocagül, Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz, Konak Belediyesi Ar-Ge Müdürü Bülent Köstem, Proje Koordinatörü Ece Acar, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Gülsen Özkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Başkan Mutlu: Çok kıymetli bir iş

Küresel çapta günümüzün en ağır ve acil müdahale edilmesi gereken sorununun iklim krizi olduğunun altını çizen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, tamamlanan projenin önemine şu sözlerle vurgu yaptı:

"Gerçekten yapılan çok kıymetli bir iş. Projenin bir çıktısı olan İklim Eğitim Merkezimiz de öyle. İklim krizi bir gerçeklik. Yakın geleceğimizi tehdit eden bu ağır soruna karşı önlemler almak ve kentlerimizi dirençli hale getirmek zorundayız. Düzenlediğimiz etkinliklerle herkesi farkındalığa ve önlem almaya davet ediyoruz. Yerel yönetimlerin bu konuda elini gerçekten taşın altına koyması gerekiyor. Elbette çocuklar farkında olacak, gençler bilinçlenecek, herkes kendi çapında önlemini alacak ama bizim elimizde çok daha büyük yetkiler var. İmar yönetmelikleri, yeni yapıların inşa edilmesi sürecinde çok daha bilinçli olarak yapılacak parklar ve binalardan başlayarak aslında en büyük farkındalığı sağlayacak olan yerel yönetimler. Bu projelerin altından başarıyla kalkan çok güçlü bir ekibimiz var ve İzmir'de bir farkındalık yaratan bir belediyeyiz."

Kocagül: Konak Belediyesi tebriği hak ediyor

Program kapsamında 26 yerel yönetimin AB tarafından hibe almaya hak kazandığını ve süreçte çok başarılı projeler yürüttüklerini vurgulayan Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilciliği AB Temsilcisi Dr. Volkan Kocagül, "Program kapsamında 26 yerel yönetim AB tarafından hibe almaya hak kazandı ve çok başarılı projeler yürüttüler. Biz umuyoruz ki geliştirilen işbirlikleri kalıcı olsun ve devam etsin. İklim ve çevre konusunda güzel bir fikri tasarlamak, bunu bir hibe programı altında birleştirmek, buna başvuru yapmak büyük bir emek ve özveri işi. Konak Belediyemiz ayrıca bir tebriği hak ediyor. Çünkü bildiğiniz üzere Şehir Eşleştirme Programı'nın ikinci aşamasındayız. Konak Belediyemiz birinci aşamada da hibe alan belediyelerimiz arasında. Bunun devam etmesini diliyoruz. Maalesef program devam etmeyecek ama farklı programlar mevcut" diye konuştu.

Tuğrulöz: İklim Eğitim Merkezi çok önemli bir yer

İklim kriziyle mücadele konusunda çocukları ve gençleri de harekete geçirmek için çalıştıklarını dile getiren Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz, şunları söyledi: "Şehirlerin iklim krizinden nasıl etkileneceği, farklı şehirlerdeki çocuk ve gençlerin neler yapabileceği üzerine konuşmak bizler için çok etkileyiciydi. Türkiye'de birçok belediye, Konak Belediyesi ile yaptığımız çalışmaları örnek göstererek kendilerinin de neler yapabileceği üzerine fikirler yürütmeye başladı. Bu ay açılışını gerçekleştirdiğimiz İklim Eğitim Merkezi de çok önemli bir yer. Bir ay içerisinde 500 çocuk ve gence iklim krizini anlattık. İklim üzerine gençlerin konuşabileceği bir diyalog alanı olduğu için çok şanslı hissediyoruz kendimizi. Konak Belediyesi'ne bize böyle bir alan tanıdığı için teşekkür ediyoruz. Bu hafta sonu buradaki tüm deneyimlerimizi Fransa Strazburg'da Avrupa Gençlik Merkezi ile paylaşıyor olacağız. Ben de Konak'tan bir genç olarak burada deneyimlerimizi paylaşmaktan mutluluk duyacağım."

Proje ortaklarından video mesaj

Proje Koordinatörü Ece Acar ise proje boyunca elde edilen başarılar ve uygulanma süreçlerine dair yaptığı sunumla katılımcılara bilgi verdi. Proje ortaklarından Almanya Hamm Belediyesi ve İtalya Saluzzo Belediyesi de gönderdikleri video mesajlarla proje sayesinde kurulan güçlü iş birliklerinin süreceğini vurguladı.

İklim Eğitim Merkezi nedir?

Projenin en önemli çıktılarından biri Sancar Maruflu Bilim Merkezi'nde oluşturulan İklim Eğitim Merkezi oldu. İklim krizi ve çevre konusunda farkındalığı artırmak için kurulan İklim Eğitim Merkezi'nde çocuk ve gençlere yönelik atölye çalışmaları ile eğitim programları gerçekleştirilmeye başlandı. Simülasyon ve oyun stüdyosu gibi aktivitelerle çocuk ve gençlerin iklim konusundaki duyarlılığının artırılması hedefleniyor.