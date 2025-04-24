Konak'ta 23 Nisan Coşkusu Çocuklarla Kutlandı

(İZMİR)- Konak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Belediye'nin Karantina Meydanı'nda düzenlediği etkinliklerle kutlandı. Çocukların 23 Nisan coşkusunu paylaşan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Her bir çocuğumuzu Konak'ta mutlu görmek, bayramı sevinçle, coşkuyla kutlarken görmek bizim için çok kıymetli" dedi.

Konak Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel düzenlediği etkinliklerde çocuklar, bayramlarını gönüllerince kutladı. Karantina Meydanı'nda kurulan sahne ve parkurlarda gün boyu sanatsal ve sportif etkinlikler düzenlendi. Çocukların neşesine Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, meclis üyeleri ve muhtarlar da eşlik etti.

Çocuklar için spor aktiviteleri düzenlendi

Konak Belediyesi'nin hafta başında düzenlediği Mutlu Çocuklar Sokağı 23 Nisan Şenlikleriyle başlayan etkinlikler, bayram gününde de devam etti. DJ performansıyla başlayan program, Konak Belediyesi'nin Mutlu Çocuklar Oyun Evleri öğrencilerinin gösterileriyle sürdü. Sonrasında Premium Gym Zumba Çocuk Dansı yoğun ilgi görürken, Konak Belediyesi Roman Kültür Çocuk Orkestrası ve Konak Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu performans sergiledi. Sahne performansları, Crystal Dance Academy gösterisi ve Funk Story Müzik Grubu konseriyle final yaptı. Çocuklar, kendileri için hazırlanan atölyelerde birbirinden eğlenceli çalışmalara katılma fırsatı buldu. Çocuklar bez çanta, yüz boyama, taç, duyu organları, kedi süsü-stres topu, origami, bileklik, zeka oyunları, patili dostlara mama kabı, rafyalı kuru boya, makrome, jenga, maske ve balon atölyelerindeki etkinliklere katıldı. Ayrıca spor aktiviteleri arasında seksek, ip atlama, basketbol, power kids gymnastic, parkur, survivor yarışması, spor oyunları ve bowlution bowling TIR'ı yer aldı.

"Her bir çocuğumuzu Konak'ta mutlu görmek guru verici"

23 Nisan'ı çocuklarla birlikte coşkuyla kutlamaktan gurur duyduğunu dile getiren Başkan Mutlu, "Bugün çocuklarımızla birlikte coşku dolu bu bayramı kutlamak çok gurur verici, mutluluk verici. Her bir çocuğumuzu Konak'ta, mutlu görmek, bayramı sevinçle, coşkuyla kutlarken görmek bizim için çok kıymetli. Çocuklarımızı, geleceğin büyüklerini, eşit şartlarda mutlu birer insan olarak yetiştirmek üzere çalışıyoruz. Bu etkinlikte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum" dedi.

Etkinlikler devam edecek

Konak Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin bir sonraki durağı ise Beştepeler olacak. Beştepeler Sosyal Tesisleri 25 Nisan'da Mutlu Çocuklar Sokağı, 23 Nisan şenliklerine ev sahipliği yapacak. Tesis önünde gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında sahne performansları, atölye çalışmaları, spor etkinlikleri, müzik ve dans gösterileri yer alacak.