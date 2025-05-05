Konak'ta Açık Havada Sabah Sporu Etkinliği Başladı

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin gelenekselleşen etkinliği "Açık Havada Sabah Sporu" ilçenin 10 ayrı noktasında eş zamanlı olarak başladı. Etkinlikler, haftanın dört günü ilçenin park ve meydanlarında ücretsiz olarak düzenlenecek.

Konak Belediyesi'nin sağlıklı ve aktif bir yaşamı destekleyen geleneksel etkinliği "Açık Havada Sabah Sporu" başladı. Spor etkinliği ilk gününde, kentin dört bir yanındaki park ve meydanlarda 10 ayrı noktada sporseverleri buluşturdu. Haftaya zinde başlamak isteyen Konaklılar, birlikte sabah sporu yaptı.

Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ilçe sakinlerini sabah sporuna davet ederek, "Geçtiğimiz yıl da haftanın dört günü, havanın güzel olduğu her sabah komşularımızla parklarda, meydanlarda buluştuk, birlikte spor yaptık. Şimdi yine, hep birlikle, güzel havanın tadını spor yaparak çıkaralım. Bir yandan sağlığımıza katkı sağlarken bir yandan da bir arada olmanın mutluluğunu yaşayalım. Tüm Konaklı komşularımızı sabah sporu etkinliklerimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haftanın dört günü on ayrı noktada

Uzman antrenörler eşliğindeki etkinlikler; pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri olmak üzere haftanın dört günü sabah 08.30'da başlayacak. Hatay Pazaryeri'ndeki etkinlik ise pazartesi günleri semt pazarı kurulduğu için çarşamba, cuma ve cumartesi günleri gerçekleştirilecek.

Etkinliğin gerçekleşeceği noktalar ise şöyle:

-Fuar Kültürpark (İsmet İnönü Sanat Merkezi yanı, çim alan)

-Mehmet Ali Akman Parkı

-Denizatı Parkı (Güzelyalı)

- Karantina Meydanı (Küçükyalı Sahil)

- Behçet Uz Parkı (İnönü son durak)

-Kılıçreis Parkı (Üçyol Metro)

-Dr. Saadettin Yağdıran Parkı (Güneşli Mahallesi)

-Gültepe Semt Merkezi

- Tülay Aktaş Parkı (Zeytinlik)

-Hatay Pazaryeri (çarşamba, cuma, cumartesi günleri)