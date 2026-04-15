Konak'ta Anneler Günü Hediyeleri Kermesten

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin geleneksel Anneler Günü Kermesi'ne başvurular başladı. 7-9 Mayıs günleri arasında düzenlenecek kermeste stant açmak isteyenler 17 Nisan'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Konak Belediyesi'nin, kadın emeğini görünür kılan kermes etkinlikleri Anneler Günü Kermesi ile devam ediyor. 7 - 8 - 9 Mayıs günlerinde Dominik Caddesi'nde kurulacak kermes bu yıl da kadınların el emeği ürünlerini, annelerine hediye almak isteyenlerle buluşturacak.

Emeğe değer katacak kermes için başvurular ise 17 Nisan Cuma gününe kadar kabul edilecek. El emeği ürünleriyle kermeste yer almak isteyenler, basvuru.konak.bel.tr adresinden başvuru yapabilecek.

Anneler Günü Kermesi'nin, anne sevgisi ve kadın emeğinin anlamlı bir buluşması olduğunu ifade eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, tüm Konaklı komşularını kermese davet ederek, "Emek çok değerli kuşkusuz ama anne emeği, kadın emeği söz konusu olunca daha da değerli hale geliyor. Çok sevilen kermes etkinliğimiz bu kez Anneler Günü için kurulacak. Emekle üreten herkesi ürünlerini sergilemek, bütçelerini desteklemek için kermesimizde yer almaya davet ediyoruz. Bu yıl da annelerimize emek ve sevgiyle ulaşalım istiyoruz" dedi.