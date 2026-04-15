Konak'ta Anneler Günü Hediyeleri Kermesten - Son Dakika
Konak'ta Anneler Günü Hediyeleri Kermesten

15.04.2026 12:26  Güncelleme: 13:59
Konak Belediyesi'nin geleneksel Anneler Günü Kermesi, 7-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Stant açmak isteyenler için başvurular 17 Nisan'a kadar kabul edilecek.

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin geleneksel Anneler Günü Kermesi'ne başvurular başladı. 7-9 Mayıs günleri arasında düzenlenecek kermeste stant açmak isteyenler 17 Nisan'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Konak Belediyesi'nin, kadın emeğini görünür kılan kermes etkinlikleri Anneler Günü Kermesi ile devam ediyor. 7 - 8 - 9 Mayıs günlerinde Dominik Caddesi'nde kurulacak kermes bu yıl da kadınların el emeği ürünlerini, annelerine hediye almak isteyenlerle buluşturacak.

Emeğe değer katacak kermes için başvurular ise 17 Nisan Cuma gününe kadar kabul edilecek. El emeği ürünleriyle kermeste yer almak isteyenler, basvuru.konak.bel.tr adresinden başvuru yapabilecek.

Anneler Günü Kermesi'nin, anne sevgisi ve kadın emeğinin anlamlı bir buluşması olduğunu ifade eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, tüm Konaklı komşularını kermese davet ederek, "Emek çok değerli kuşkusuz ama anne emeği, kadın emeği söz konusu olunca daha da değerli hale geliyor. Çok sevilen kermes etkinliğimiz bu kez Anneler Günü için kurulacak. Emekle üreten herkesi ürünlerini sergilemek, bütçelerini desteklemek için kermesimizde yer almaya davet ediyoruz. Bu yıl da annelerimize emek ve sevgiyle ulaşalım istiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Konak'ta Anneler Günü Hediyeleri Kermesten - Son Dakika

SON DAKİKA: Konak'ta Anneler Günü Hediyeleri Kermesten - Son Dakika
