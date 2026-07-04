Konak'ta Asırlık Binalar Hizmet Alanlarına Dönüşecek - Son Dakika
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Konak'ta Asırlık Binalar Hizmet Alanlarına Dönüşecek

04.07.2026 10:49  Güncelleme: 11:43
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Konak Belediyesi, Tuzcu Mahallesi'ndeki birbirine bitişik iki tescilli binanın restorasyon projesini tamamladı. Asırlık yapılar, kamusal hizmet alanı olarak kullanıma açılacak.

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin başlattığı restorasyon atağı, Tuzcu Mahallesi'ndeki iki tescilli binayla devam ediyor. Birbirine bitişik olarak konumlanmış asırlık binaların restorasyonu tamamlandığında, kamusal hizmet alanları olarak Konaklıların kullanımına açılacak.

Konak Belediyesi'nin, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini geleceğe taşımak için sürdürdüğü restorasyon çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Tuzcu Mahallesi 775 Sokak üzerinde yan yana konumlanan iki tescilli binanın projesi tamamlanarak İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu onayından geçti. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, asırlık binaların restorasyonuna en yakın zamanda başlayacaklarını dile getirerek, "Konak'ın köklü tarihini, kültürel zenginliğini, kentin dokusuyla yeniden bütünleştirip, kentlinin kullanabildiği kamusal alanlar yaratıyoruz. Buna en güzel örneklerimizden biri şu anda modern sanata ev sahipliği yapan Kıllıoğlu Hamamı oldu. Hamdi Dalan Sabun Müzesi restorasyonumuz devam ediyor. Şimdi de Tuzcu Mahallemizde, tescilli iki binamızın projesi Kurul onayı aldı. En kısa zamanda restorasyonuna başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

KAMUYA HİZMET EDECEK

Tuzcu Mahallesi 775 Sokak üzerinde bulunan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli ve bağış yoluyla Konak Belediyesi mülkiyetine kazandırılan 61 ve 63 numaralı yapılar, belediyenin titizlikle yürüteceği restorasyon çalışmalarıyla yeniden kent yaşamına kazandırılacak. Özgün mimari özellikleri korunarak restore edilecek olan 20. yüzyıl başlarına tarihlenen, bitişik nizamdaki bu yapılar; kentin ihtiyaçlarına cevap verecek kamusal kullanım alanları olarak hizmet verecek şekilde planlanıyor. Bu doğrultuda yapıların sosyo-kültürel tesis veya benzeri kamusal işlevlerle değerlendirilmesi hedefleniyor. Böylece hem kültürel mirasın korunması hem de toplumun farklı kesimlerine hizmet edecek nitelikli sosyal donatı alanlarının oluşturulması amaçlanıyor. Her iki yapı da plan şeması, cephe düzeni ve doğrudan sokağa açılan giriş kurgusuyla, dönemin tipik etkileşim evlerinin karakteristik özelliklerini yansıtan özgün örnekler arasında yer alıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak'ta Asırlık Binalar Hizmet Alanlarına Dönüşecek - Son Dakika

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