Konak'ta Kadın Gücü: Karanlıktan Azmiyle 'Kurtul'du

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin semt merkezlerindeki kurslara katılarak hayata bağlanan Güler Kurtul, karanlıktan aydınlığa uzanan kendi başarı öyküsüne imza attı. Gösterdiği azim ve kararlılıkla kursiyerlikten usta öğreticiliğe yükselen Güler Kurtul, bir zamanlar kursiyeri olduğu Konak Belediyesi'nin semt merkezlerinde şimdi öğretmenlik yapıyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü coşkusunun yaşandığı Konak'ta, kadınların güçlerine güç katan başarı öykülerine bir yenisi daha eklendi. Konak Belediyesi Nermin Abadan Unat Semt Merkezi Takı Tasarımı ve Örgü Öğretmeni Güler Kurtul, hikayesini paylaşarak tüm kadınları yüreklendirdi. Karanlıktan aydınlığa uzanan bir başarının mimarı olan Güler Kurtul, Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde Konak Belediyesi semt merkezlerinde katıldığı hobi ve meslek edindirme kursları sayesinde nasıl hayata bağlandığını anlattı. Kursiyerlikten öğretmenliğe uzanan hikayesini içtenlikle paylaşan Kurtul, Dünya Kadınlar Günü'nde, tüm kadınların kendilerine güvenmesi gerektiği; istedikleri takdirde her şeyi başarabilecekleri mesajını verdi. Öte yandan Kurtul'un ilham veren hikayesi, Konak Belediyesi semt merkezlerinin kadınların sosyal hayata katılmasını, görünür olmasını, yeteneklerini geliştirip değerlendirmesini, terapi etkisini, istihdama katılmasını ve kadın dayanışmasını nasıl desteklediğinin de en güzel örneklerinden oldu.

"Siyah perdeler diktim, siyah badanalar yaptım"

Konak Belediyesi Nermin Abadan Unat Semt Merkezi Takı Tasarımı ve Örgü öğretmeni Güler Kurtul'un hikayesi, annesini kaybetmesiyle başladı. Hayattan ayrılan annesinin ardından tüm evi siyaha boyayan, pencerelerine siyah perdeler asan Kurtul, hayatla bağlarını neredeyse kopardı. O dönem kimseyle görüşmeyen, kendisini karanlıklar içinde tutan Kurtul'un hayatla tek bağı küçük oğluydu. Oğlunun kendisini okula bırakmasını istemesiyle dışarı çıkan Kurtul, o gün gördüğü Konak Belediyesi semt merkezlerinin kurs ilanının ardından hayata yeniden bağlanacağı bir hikayenin ilk satırlarını yazmaya başladı. Kurtul, o günleri kendi kelimeleriyle şöyle anlattı:

"Her şey annemin vefatıyla başladı. Annemi kaybettiğimde kendimi eve kapattım. Siyah perdeler diktim, siyah badanalar yaptım. Her yeri kapattım. Belli bir süre kendimi çok büyük bir karanlığın içinde bıraktım. Daha sonra oğlum bir gün 'Anne, herkesi okula annesi bırakıyor, sen beni kapıdan uğurluyorsun' dedi. O gün ben çok düşündüm ve kendi kendime dedim ki; 'Yapabilirim!' Bunu kendim için ve kendimden önce oğlum için yapmam gerekiyordu. Sabah duayla, gayretle, cesaretle oğlumu okula götürdüm. Okula giderken, bir an önce oğlum okula bırakıp kaçmayı düşünüyordum. ve o gün oğlumu götürdüğümde, dikiş kursu olduğuna dair bir yazı gördüm."

"Kendimi bütün kurslara yönelttim ve hepsine katıldım"

Kendisini "Yapabilirim, başarabilirim" diyerek cesaretlendiren Güler Kurtul, Konak Belediyesi'nin düzenlediği kurslara katılmaya karar verdi. Eve dönerse bir daha dışarı çıkamayacağını düşünen Kurtul, hayata bağlanacağı yer olan Konak Belediyesi'nin semt merkezine kayıt oldu. Kurtul, hayata adım adım bağlanışını şu sözlerle anlattı:

"Konak Belediyesi'nin semt merkezlerinde kurslar verildiğini öğrendim. O gün eve girersem bir daha çıkmayacağımı biliyordum. Evime çok yakın bir semt merkezi vardı ve eve girmeden semt merkezine gittim. Orada önce dikişle başladım. Sonra ahşap boyama, kurdele nakışı, örgü, takı, tel kırma… Kendimi bütün kurslara yönelttim ve hepsine katıldım."

"Bu başarı bana ait"

Sırasıyla tüm kurslara katılan Kurtul, farkında olmadan mesleki kariyerini de inşa etmeye başladı. Yaşanan kadın dayanışması da Kurtul'u cesaretlendiren en önemli etkenlerden oldu. Semt merkezlerindeki öğretmenleri Kurtul'u destekleyerek sınavlara girmesi için yüreklendirdi. Sonunda sınavlara giren ve başarılı olan Kurtul, öğretmen olmakla kalmadı, bir de kursiyer olarak başladığı Konak Belediyesi semt merkezlerinde takı tasarım ve örgü öğretmeni olarak ders vermeye başladı. Kursiyerlikten öğretmenliğe uzanan yolculuğunu anlatan Kurtul, "Kurslara devam ederken hocalarım beni cesaretlendirdi. Bana güvendiler, 'Sen yaparsın' dediler. Ben de böylece kendi kendime 'Evet, yapabilirim' dedim ve sınavlara girdim. Hayattaki en büyük destekçim oğlum ama burada kursiyer iken sınavlarda başarılı olup eğitmen olmaktaki en büyük destekçim kendimim. Bu başarı bana ait. Kendime her zaman yapabileceğimi söyledim. Bugün kendimin bile tahmin edemeyeceği bir yerdeyim ve çok mutluyum" dedi.

"Kadınların, her şeyin üstesinden gelebileceğine inanıyorum"

Güler Kurtul, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için öğrencilerine ve tüm kadınlara güzel bir mesaj da verdi. Kadınların her şeyin üstesinden gelebileceğine inandığını ifade eden Kurtul, "Kendilerine güvensinler. Ben hep, 'Yapabilirim' diyerek bu işleri gerçekleştirdim. Nilüfer Başkanımızı çok seviyoruz. Daha önce kursiyeri olduğum semt merkezinde öğretmenlik yapıyorum. Bana bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.