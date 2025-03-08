Konak'ta Kadın Gücü: Karanlıktan Azmiyle 'Kurtul'du - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konak'ta Kadın Gücü: Karanlıktan Azmiyle 'Kurtul'du

Geniş Video İzle

Konak Belediyesi’nin semt merkezlerindeki kurslara katılarak hayata bağlanan Güler Kurtul, karanlıktan aydınlığa uzanan kendi başarı öyküsüne imza attı. Gösterdiği azim ve kararlılıkla kursiyerlikten usta öğreticiliğe yükselen Güler Kurtul, bir zamanlar kursiyeri olduğu Konak Belediyesi’nin semt merkezlerinde şimdi öğretmenlik yapıyor.

08.03.2025 11:23  Güncelleme: 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin semt merkezlerindeki kurslara katılarak hayata bağlanan Güler Kurtul, karanlıktan aydınlığa uzanan kendi başarı öyküsüne imza attı. Gösterdiği azim ve kararlılıkla kursiyerlikten usta öğreticiliğe yükselen Güler Kurtul, bir zamanlar kursiyeri olduğu Konak Belediyesi'nin semt merkezlerinde şimdi öğretmenlik yapıyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü coşkusunun yaşandığı Konak'ta, kadınların güçlerine güç katan başarı öykülerine bir yenisi daha eklendi. Konak Belediyesi Nermin Abadan Unat Semt Merkezi Takı Tasarımı ve Örgü Öğretmeni Güler Kurtul, hikayesini paylaşarak tüm kadınları yüreklendirdi. Karanlıktan aydınlığa uzanan bir başarının mimarı olan Güler Kurtul, Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde Konak Belediyesi semt merkezlerinde katıldığı hobi ve meslek edindirme kursları sayesinde nasıl hayata bağlandığını anlattı. Kursiyerlikten öğretmenliğe uzanan hikayesini içtenlikle paylaşan Kurtul, Dünya Kadınlar Günü'nde, tüm kadınların kendilerine güvenmesi gerektiği; istedikleri takdirde her şeyi başarabilecekleri mesajını verdi. Öte yandan Kurtul'un ilham veren hikayesi, Konak Belediyesi semt merkezlerinin kadınların sosyal hayata katılmasını, görünür olmasını, yeteneklerini geliştirip değerlendirmesini, terapi etkisini, istihdama katılmasını ve kadın dayanışmasını nasıl desteklediğinin de en güzel örneklerinden oldu.

"Siyah perdeler diktim, siyah badanalar yaptım"

Konak Belediyesi Nermin Abadan Unat Semt Merkezi Takı Tasarımı ve Örgü öğretmeni Güler Kurtul'un hikayesi, annesini kaybetmesiyle başladı. Hayattan ayrılan annesinin ardından tüm evi siyaha boyayan, pencerelerine siyah perdeler asan Kurtul, hayatla bağlarını neredeyse kopardı. O dönem kimseyle görüşmeyen, kendisini karanlıklar içinde tutan Kurtul'un hayatla tek bağı küçük oğluydu. Oğlunun kendisini okula bırakmasını istemesiyle dışarı çıkan Kurtul, o gün gördüğü Konak Belediyesi semt merkezlerinin kurs ilanının ardından hayata yeniden bağlanacağı bir hikayenin ilk satırlarını yazmaya başladı. Kurtul, o günleri kendi kelimeleriyle şöyle anlattı:

"Her şey annemin vefatıyla başladı. Annemi kaybettiğimde kendimi eve kapattım. Siyah perdeler diktim, siyah badanalar yaptım. Her yeri kapattım. Belli bir süre kendimi çok büyük bir karanlığın içinde bıraktım. Daha sonra oğlum bir gün 'Anne, herkesi okula annesi bırakıyor, sen beni kapıdan uğurluyorsun' dedi. O gün ben çok düşündüm ve kendi kendime dedim ki; 'Yapabilirim!' Bunu kendim için ve kendimden önce oğlum için yapmam gerekiyordu. Sabah duayla, gayretle, cesaretle oğlumu okula götürdüm. Okula giderken, bir an önce oğlum okula bırakıp kaçmayı düşünüyordum. ve o gün oğlumu götürdüğümde, dikiş kursu olduğuna dair bir yazı gördüm."

"Kendimi bütün kurslara yönelttim ve hepsine katıldım"

Kendisini "Yapabilirim, başarabilirim" diyerek cesaretlendiren Güler Kurtul, Konak Belediyesi'nin düzenlediği kurslara katılmaya karar verdi. Eve dönerse bir daha dışarı çıkamayacağını düşünen Kurtul, hayata bağlanacağı yer olan Konak Belediyesi'nin semt merkezine kayıt oldu. Kurtul, hayata adım adım bağlanışını şu sözlerle anlattı:

"Konak Belediyesi'nin semt merkezlerinde kurslar verildiğini öğrendim. O gün eve girersem bir daha çıkmayacağımı biliyordum. Evime çok yakın bir semt merkezi vardı ve eve girmeden semt merkezine gittim. Orada önce dikişle başladım. Sonra ahşap boyama, kurdele nakışı, örgü, takı, tel kırma… Kendimi bütün kurslara yönelttim ve hepsine katıldım."

"Bu başarı bana ait"

Sırasıyla tüm kurslara katılan Kurtul, farkında olmadan mesleki kariyerini de inşa etmeye başladı. Yaşanan kadın dayanışması da Kurtul'u cesaretlendiren en önemli etkenlerden oldu. Semt merkezlerindeki öğretmenleri Kurtul'u destekleyerek sınavlara girmesi için yüreklendirdi. Sonunda sınavlara giren ve başarılı olan Kurtul, öğretmen olmakla kalmadı, bir de kursiyer olarak başladığı Konak Belediyesi semt merkezlerinde takı tasarım ve örgü öğretmeni olarak ders vermeye başladı. Kursiyerlikten öğretmenliğe uzanan yolculuğunu anlatan Kurtul, "Kurslara devam ederken hocalarım beni cesaretlendirdi. Bana güvendiler, 'Sen yaparsın' dediler. Ben de böylece kendi kendime 'Evet, yapabilirim' dedim ve sınavlara girdim. Hayattaki en büyük destekçim oğlum ama burada kursiyer iken sınavlarda başarılı olup eğitmen olmaktaki en büyük destekçim kendimim. Bu başarı bana ait. Kendime her zaman yapabileceğimi söyledim. Bugün kendimin bile tahmin edemeyeceği bir yerdeyim ve çok mutluyum" dedi.

"Kadınların, her şeyin üstesinden gelebileceğine inanıyorum"

Güler Kurtul, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için öğrencilerine ve tüm kadınlara güzel bir mesaj da verdi. Kadınların her şeyin üstesinden gelebileceğine inandığını ifade eden Kurtul, "Kendilerine güvensinler. Ben hep, 'Yapabilirim' diyerek bu işleri gerçekleştirdim. Nilüfer Başkanımızı çok seviyoruz. Daha önce kursiyeri olduğum semt merkezinde öğretmenlik yapıyorum. Bana bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Konak Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak'ta Kadın Gücü: Karanlıktan Azmiyle 'Kurtul'du - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 00:09:16. #7.11#
SON DAKİKA: Konak'ta Kadın Gücü: Karanlıktan Azmiyle 'Kurtul'du - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.