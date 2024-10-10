Konak'ta Kadınlar İçin Hijyenik Ped Atölyesi Düzenlendi - Son Dakika
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Konak'ta Kadınlar İçin Hijyenik Ped Atölyesi Düzenlendi

Konak Belediyesi, hijyenik ürünlere ulaşmada zorluk çeken kadınlar için 'Adettendir Üretiyoruz' atölyesini hayata geçirdi. Atölye kapsamında kadınlara üreme sağlığı bilgisi verilirken, sürdürülebilir hijyenik ped dikimi yapıldı.

10.10.2024 10:14  Güncelleme: 10:34
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(İZMİR)- Konak Belediyesi, hijyenik ürünlere ulaşmakta güçlük çeken kadınlar için hayata geçirilen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Adettendir Üretiyoruz" atölyesini Konaklı kadınlarla buluşturdu. İlçedeki ilk durağı Aziziye Semt Merkezi olan atölye kapsamında kadınlara üreme sağlığına ilişkin bilgi verildi, sürdürülebilir hijyenik ped dikimi yapıldı.

Konak Belediyesi, sosyal dayanışmayı desteklemek ve hijyenik ürünlere ulaşmakta zorluk çeken kadınlara yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayat geçirilen "Adettendir Üretiyoruz" atölyesini Konaklı kadınlarla buluşturdu. Atölyenin ilçedeki ilk durağı Aziziye Semt Merkezi olurken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürü sosyolog Sevinç Ustabaş tarafından kadınlara üreme sağlığı, regl dönemi ve sürdürülebilir hijyenik ped dikimi hakkında detaylı bilgi verildi. Projenin Konak Belediyesi'nin dikiş atölyesi olan tüm semt merkezlerinde uygulanması hedefleniyor.

Hem sağlıklı hem çevreci

Regl yoksulluğuna karşı "Hijyenik ped ihtiyaçtır, lüks değil!" sloganıyla hayata geçirilen "Adettendir Üretiyoruz" projesini İzmir'in tüm ilçe belediyelerinde hayata geçirmek istediklerini belirten Ustabaş, "Yıkanabilir ped hem sağlıklı hem de çevreci. Ped, lüks tüketim değildir. Regl ürünlerine pek çok ülkede vergi indirimi uygulanıyor. Yapılan araştırmalara göre ülkemizdeki kadınların yüzde 82'si hijyenik pedlere ulaşamıyor. Hijyenik pede ulaşamayan pek çok kız öğrencinin regl döneminde okullarına gidemediğini de biliniyor. Kadınlar pedlerini kendileri dikerek yüzde 80 plastik malzemeden oluşan pedleri hayatlarından çıkarabilmenin yanı sıra kolay ulaşılabilir, evde yapılabilir, yüzde yüz doğal yapısıyla öne çıkan pedleri kullanabilirler. Üstelik bu pedler hem sağlıklı, hem ekonomik hem de çevrede en az 200 yılda yok olan pedleri kullanmayarak çevreyi de korumuş olacağız" dedi.

Bilgilendirmenin ardından kadınlar kendilerine verilen örnek kumaşlarla ped dikimi gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak'ta Kadınlar İçin Hijyenik Ped Atölyesi Düzenlendi - Son Dakika

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