2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İzmir'in Konak ilçesinde evde çıkan kavgada Zeki İ.'nin, 9 bıçak darbesiyle ağır yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında R.İ ve arkadaşı D.P., polis ekiplerince yakalandı. Öte yandan kavganın alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı öğrenildi.
Mustafa İÇ/İZMİR,
Son Dakika › Güncel › Konak'ta Kavga: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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