Konak'ta Kavga: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Konak'ta Kavga: 2 Şüpheli Yakalandı

26.06.2026 10:06
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İzmir'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 şüpheli yakalandı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İzmir'in Konak ilçesinde evde çıkan kavgada Zeki İ.'nin, 9 bıçak darbesiyle ağır yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında R.İ ve arkadaşı D.P., polis ekiplerince yakalandı. Öte yandan kavganın alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Mustafa İÇ/İZMİR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kavga, İzmir, Suç, Son Dakika

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