Konak'ta Makedonya Rüzgarı Esti: Konak Belediye Başkanı Mutlu, Thp Genel Başkanı Enes İbrahim ve Heyetini Ağırladı

(İZMİR) - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Başkanı Enes İbrahim ve heyetini makamında ağırladı. Tüm gün devam eden temaslar kapsamında kültürel bağlar ve iki ülke arasındaki iş birlikleri ele alınırken, akşam düzenlenen yemekte ise göçmen dernekleri temsilcileri ve belediye meclis üyeleri ile bir araya gelindi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, bir dizi ziyaret kapsamında kente gelen Makedonya Türk Hareket Partisi (THP) Genel Başkanı Enes İbrahim ve heyetini makamında ağırladı. THP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Emin Skoro ve MYK Üyesi Erol Ruşid'in yanı sıra Konak Belediyesi Meclis Üyesi Birol Özkardeşler, Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyesi İlhami Yıldız ve Balkan Strateji Geliştirme ve İş Birliği Derneği Başkanı Hüseyin Karataş'ın da yer aldığı ziyarette ortak tarihsel kökler ve sahip olunan güçlü değerler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirildi. Başkan Mutlu ve Genel Başkan İbrahim, akşam saatlerinde ise Makedonya göçmen derneklerinin başkanları ile belediye meclis üyelerinin de katıldığı yemekte yeniden bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, yerel yönetimlerle ilişkiler ve kültürel bağların korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

"Kendimi iyi hissettiğim bir buluşma oldu"

Anlamlı buluşmanın kendisi için özel bir değer taşıdığını dile getiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Hepinizin bildiği gibi, Yunanistan'ın Serez kentinden göç etmiş bir ailenin kızıyım. Bu akşam benim için yalnızca bir protokol yemeği değil aynı zamanda hemşehrilerimle bir araya geldiğim, kendimi gerçekten iyi hissettiğim özel bir buluşma oldu. Katılımınız ve bu güzel atmosferi paylaştığınız için hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.

"Sizlerle olmak onur ve gurur verici"

Misafirperverliğinden dolayı Başkan Mutlu'ya teşekkür ederek sözlerine başlayan Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Başkanı Enes İbrahim ise "Burada sizlerle birlikte olmak benim için onur ve gurur verici. Uzun zamandır böyle bir program planlıyordum. Kısmet bugüneymiş ama önemli olan bundan sonraki diyaloglarımızın geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki iş birliklerinin devamlılığında köprü vazifesinde olmamız. Partimiz, Makedonya'daki üç Türk siyasi partiden biridir. Duruşu ve ilkeleri nettir, sosyal demokrat ittifak içerisinde siyaset yapmaktayız" ifadelerini kullandı.