Konak'ta Sıfır Atık İçin Esnafla İş Birliği

(İZMİR) - Konak Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, atık yönetimi kapsamında bitkisel yağ atıklarının sağlıklı bir şekilde geri dönüşüme dahil edilebilmesi için esnafla iş birliği yapıyor.

Konak Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün Alsancak'ta gerçekleştirdiği denetimler ile restoran ve lokantalarda bitkisel yağ atık yönetimine ilişkin detaylı bir çalışma yapıldı.

Alsancak bölgesindeki restoran ve lokantaları dolaşarak esnafı bilgilendiren İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri, bitkisel atık yağ, geri dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf işlemleri ile ilgili bilgi verdi; su kirliliğine ve tasarrufuna dikkati çekti.

İşletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alabilmesi için gerekli bitkisel atık yağ sözleşmesi olup olmadığına ve bitkisel atık yağları nasıl yönettiğine bakılan incelemede, esnafa doğru atık yönetimi anlatıldı. Öte yandan denetim sırasında Konaklı vatandaşlara da bilgilendirme yapıldı.

Vatandaşlar da bitkisel atık yönetimine dahil olabiliyor

Esnafın yanı sıra Konak'ta ikamet eden vatandaşlar da bitkisel atık yönetimine dahil olabiliyor. Kaynağında ayrı biriktirilen bitkisel atık yağlar, uygun kaplarda biriktirilerek Konak Belediyesi'nin bina ve yerleşkeleri ile muhtarlıklarda bulunan bitkisel atık yağ bidonlarına dökülerek geri kazanım, geri dönüşüm, bertaraf sürecine dahil edilebiliyor.

5 kilogram ve üzeri bitkisel atık yağlar ise Konak Belediyesi'nin protokolü bulunan çevre izin ve lisans belgesine sahip bitkisel atık yağ firması tarafından 750 mililitrelik sıvı bulaşık deterjanı veya sabun karşılığında adresten alınabiliyor.

Detaylı bilgi, Konak Belediyesi'nin (0232) 484 53 00 numaralı telefonundan 1681 dahili hattına bağlanarak alınabiliyor. Adresten bitkisel atık yağ alımı ise (0533) 924 54 40 numaralı telefon üzerinden yapılıyor.