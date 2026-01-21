Konak'ta Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlanıyor... Başkan Mutlu: Eşitlik, Konak'ın Tüm Kılcallarına Yayılacak

(İZMİR) - Kadınların ve tüm dezavantajlı grupların kent yaşamında hizmetlere eşit erişimini hedefleyen Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmaları Konak'ta adım adım ilerliyor. Hazırlık süreci kapsamında düzenlenen İç Paydaş Toplantısı'na katılan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Şiddetten arındırılmış, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm kılcallara yayılmış olduğu bir Konak hedefimiz var. Bunun için çok çalışıyoruz ve sizlerin desteği de çok kıymetli. Bu plan, Konak Belediyesi'nin tüm birimlerinin, tüm yöneticilerinin ve tüm çalışanlarının ortak sorumluluğu" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, eşitlik ilkesini tüm hizmet alanlarına yaymak amacıyla bu yıl içerisinde yürürlüğe girmesi hedeflenen Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) kapsamında düzenlenen İç Paydaş Toplantısı'na katıldı. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Başkan Mutlu'nun yanı sıra hazırlık sürecinin teknik altyapısını güçlendirmek amacıyla oluşturulan Danışma Kurulu'nun üyelerinden Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) İzmir Koordinatörü Ayla Çelik, TMMOB Kadın Çalışma Grubu Temsilcisi Gülefer Mete, İzmir Tabip Odası Temsilcisi Gülden Aykanat ve Avukat Özlem Durmaz ile birim müdürleri ve her müdürlükten birer temsilci katıldı. Toplantıda toplumsal cinsiyet eşitliği, ayrımcılık, yerel yönetimlerin bu alandaki sorumlulukları ve YEEP'in taşıdığı kritik öneme ilişkin kapsamlı bir sunum yapan Avukat Özlem Durmaz, Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya göreve geldiği günden bu yana eşitlik alanında ortaya koyduğu örnek çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Başkan Mutlu: Bu plan tüm birimlerin ortak sorumluluğu

Sunumun ardından gerçekleştirdiği konuşmada tüm bireylerin hizmetlere eşit erişimini hedefleyen Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı çok önemsediklerini belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Konak'ta kadınları daha görünür ve güçlü kılmanın yanı sıra kozmopolit bir ilçede uçlarda yaşamlara sahip olan kadınların birlikte mücadele etmesini sağlamak istiyoruz. Şiddetten arındırılmış, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm kılcallara yayılmış olduğu bir Konak hedefimiz var. Bunun için çok çalışıyoruz ve sizlerin desteği de çok kıymetli. Bu plan, Konak Belediyesi'nin tüm birimlerinin, tüm yöneticilerinin ve tüm çalışanlarının ortak sorumluluğu. Hep birlikte, kadınların ve tüm dezavantajlı grupların kent yaşamına eşit, adil ve özgür bir şekilde katılabildiği bir Konak'ı mümkün kılacağız" dedi.

Çelik: Başkan Mutlu ve değerli ekibine teşekkür ediyorum

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) İzmir Koordinatörü ve Danışma Kurulu Üyesi Ayla Çelik de "Konak'ta, Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı hayata geçirme iradesinden dolayı Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya ve değerli ekibine teşekkür ediyorum. Yerel Eşitlik Eylem Planı, adım adım işlenecek, içselleştirilecek ve sahiplenilecek bir çalışma. Bu plan, Konak'ta yaşayan her bir bireye ulaşacak bir plan olmak durumunda. Öyle olacağından da eminim" ifadelerini kullandı.

Aykanat: Planı heyecanla bekliyorum

İzmir Türk Tabipler Birliği Kadın Komisyonu Temsilcisi ve Danışma Kurulu Üyesi Gülden Aykanat ise şunları söyledi:

"Başkanın bu toplantıya katılmasını çok önemsiyorum. Bu toplantı benim için de çok değerli ve keyifli. Özlem Hanım'a da güzel sunumu için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Konak'ta yaşayan bir hizmet alıcı olarak da planı heyecanla bekliyorum. Hepimizin yolu açık olsun."

Bu yıl yürürlüğe girmesi hedefleniyor

Göreve geldiği ilk yıl Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı imzalayan Başkan Mutlu yönetimindeki Konak Belediyesi, taahhütler arasında yer alan Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı hayata geçirmek üzere çalışmalara başladı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen YEEP hazırlık sürecinin teknik altyapısını güçlendirmek ve çalışmaların multidisipliner bir yaklaşımla yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgili kamu kurumları, akademi ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan bir "Danışma Kurulu" oluşturuldu. Mevcut durumun tespit edilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında eksikliklerin belirlenmesi ve yerel düzeydeki gereksinimlerin somut verilerle ortaya konulması amacıyla kapsamlı bir "İhtiyaç Analizi" süreci başlatıldı. Önümüzdeki süreçte ise belediye bürokratları ve meclis üyelerini de kapsayan iç paydaş toplantılarının yanı sıra muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek örgütleri ve kamu kurumlarının katılımıyla kapsamlı bir "Dış Paydaş Çalıştayı" düzenlenecek. Konak'ın geleceğini eşitlikle şekillendirecek planın, bu yıl içerisinde meclis onayına sunulmasının ardından yürürlüğe girmesi hedefleniyor.