Konak'ta Yol Çilesine Halı İle Çözüm - Son Dakika
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Konak'ta Yol Çilesine Halı İle Çözüm

Konak\'ta Yol Çilesine Halı İle Çözüm
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İzmir'in Konak ilçesinde bozuk yollar nedeniyle mahalleli, tozdan korunmak için halı seriyor.

İZMİR'in Konak ilçesinde yaşayanlar bir süredir onarılmayan yolların bozuk olması nedeniyle kalkan tozdan korunmak için sokaklara halı serdi.

Konak ilçesine bağlı Gültepe ve Boğaziçi semtlerinde bir süre önce doğal gaz çalışmaları kapsamında kazılan yollar, aradan geçen süreye rağmen onarılmadı. Mahalleli, bozulan yollar nedeniyle evlerinin ve sokaklarının sürekli toz içinde kaldığını belirtip, buna engel olmak için yollardaki çukurlara halı serdiklerini dile getirdi. Mağduriyet yaşadıklarının dile getiren esnaf Hüseyin Birdal, "Belediye iyi niyetle mahallemize doğal gaz getirmeye çalışıyor ama mağduriyet yaşıyoruz. Gerekli girişimleri yaptık fakat mağduriyetimizi minimum seviyeye indiremediler. Arabalarımıza her 2 ayda bir alt takım yapıyoruz. Toz, toprak içindeyiz. Belediyeden sulama hizmeti istedik. Fakat sesimize kulak vermediler. Herkes eski halılarını sokaklara serdi. Böylelikle daha az toz kalkmasını hedefliyoruz. Kendi kendimize çözüm üretmeye çalışıyoruz ama çözüm istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇOK TOZ VAR'

Mahalle esnafından Talat Yeşilyurt ise toz sebebiyle zor günler geçirdiklerinin belirtip, "Doğal gazın gelmesi için isteklerimiz olmuştu. Doğal gaz borusu sokağımızdan geçti ama aşırı bir toz var. Biz de çözüm olarak halıları serdik. Arabalar geçtikçe de daha çok az toz kalkıyor. Bu toz herkesi rahatsız ediyor. Zamanında belediyeden sulama aracı talep etmiştik. Ancak hala gelmedi. Biz çevre sakinleri olarak elimizden geleni yapıyoruz. Belediyeden de destek bekliyoruz" dedi.

'MAĞDURİYETİMİZ GİDERİLSİN'

Yetkililerin mevcut durumla ilgilenmediğine söyleyen mahalleli Tuncay Görüş ise "Doğal gaz borusu çektiler ama sonrasında kimse ilgilenmedi. Biz de mahalleli olarak halı serdik. Evler ve araçlar toz içerisinde. Yaklaşık bir aydır durum bu şekilde. Kapı, pencere açamıyoruz. Mağduruz ve bir an önce bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Yoldaki çukurlar nedeniyle aracının zarar gördüğünü dile getiren Alican Karakuş da "Bir senedir bu rezilliği çekiyoruz. Aracımın alt takımını 25 bin liraya yaptıramıyorum. Çukurlar yüzünden aracımın yan demiri düştü. Acil bir şekilde yolların yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ulaşım, Güncel, İzmir, Konak, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak'ta Yol Çilesine Halı İle Çözüm - Son Dakika

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