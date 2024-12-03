Konak'tan Engelliler Günü'nde Farkındalık Yürüyüşü

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(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel düzenlediği etkinlikler kapsamında Konak Engelsiz Yaşam Köyü öğrencileri, farkındalık yaratmak için Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yürüyüş gerçekleştirdi.

Konak'ta Engelsiz Yaşam Köyü öğrencilerinin Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde gerçekleştirdiği farkındalık yürüyüşüyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkat çekildi. Caddenin Bornova Sokağı kesişiminden başlayıp Türkan Saylan Kültür Merkezi'ne dek süren yürüyüşe katılanlar ellerinde "Ben de varım", "Aramızda engel yok, sevgimize engel yok", "Kalbindeki Engeli Kaldır", "Farklılıkları kucaklayalım", "Biz birlikte varız" ve "Ben de varım, kulaklarını tıkama" yazılı dövizler taşıdı. Yürüyüşe Konak Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş da destek verdi.

Kutlama değil farkında olma günü

Kortej bitiminde Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün bir kutlama değil farkındalık günü olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Eşit yurttaşlar olarak yaşayacağımızı söylediğimiz Konak'ta Belediye Başkanımız Sayın Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun öncülüğünde hiçbir kimsenin kendini öteki ya da farklı hissetmediği bir hayatı biçimlendirmeye çalışıyoruz. Engellilerin bu kentin her olanağından eşit şekilde yararlanmasını sağlamak için görevdeyiz" ifadeleri yer aldı. Açıklamanın ardından Konak Engelsiz Yaşam Köyü öğrencileri duygu ve düşüncelerini dans ederek dile getirdi. Yoldan geçenler de dansa katılarak engellilerin sesinin duyulur olmasına destek verdi. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde kurulan stantlarda ise hem Konak Engelsiz Yaşam Köyü tanıtıldı hem de atölye çalışmalarında üretilen el emeği ürünlerin satışı yapıldı.