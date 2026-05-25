Konak'ta su tasarrufu için perlatör dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konak'ta su tasarrufu için perlatör dağıtımı

25.05.2026 11:07  Güncelleme: 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konak Belediyesi, çevre dostu çalışmasıyla iklim krizi ve su israfına dikkati çekti. Musluklardan akan suda yüzde 30 ile 70 arasında tasarruf sağlayan perlatörler, muhtarlıklar ve semt merkezlerinde ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

(İZMİR) - Konak Belediyesi, çevre dostu çalışmasıyla iklim krizi ve su israfına dikkat çekti. Musluklardan akan suda yüzde 30 ile 70 arasında tasarruf sağlayan perlatörler, muhtarlıklar ve semt merkezlerinde ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

Konak Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, yeni çalışmasıyla Konak'ta su tasarrufunda yeni bir dönem başlattı. Suyun tasarruflu kullanımını sağlamak amacıyla muhtarlıklar ve semt merkezlerinden başlayan çalışma kapsamında, yüzde 30 ile 70 arasında su tasarruf sağlayan perlatörler (su tasarruf aparatı) vatandaşlara ücretsiz verildi. Dağıtım sırasında aparatların nasıl kullanılacağı, su tasarrufunun önemi, iklim krizi ve etkileri de anlatıldı.

"PERLATÖR KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRIYORUZ"

Musluk başlıklarına takılarak su akışını düzenleyen ve su tasarrufu sağlayan perlatörlerin dağıtımının devam edeceğini söyleyen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "İklim krizi artık geleceğin değil, bugünün meselesi. Etkileri de ağırlıklı olarak su kaynaklarında görülen ve tüm dünyayı etkileyen bir sorun. Konak'ta sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız çalışmaların yanında kentimizde su tasarrufunu sağlamak, farkındalık yaratmak ve bireysel olarak neler yapabileceğimizi de göstermek adına bir çalışma başlattık. Su tasarrufunda perlatör kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak'ta su tasarrufu için perlatör dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağatay Ulusoy’dan veda mesajı Gerçek çok başka çıktı Çağatay Ulusoy'dan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe ile anılıyordu Hakan Safi’den Rafael Leao iddialarına yanıt Fenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Safi'den Rafael Leao iddialarına yanıt
Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi
Bilgi Üniversitesi’nde polis müdahalesi Gözaltılar ve yaralılar var Bilgi Üniversitesi'nde polis müdahalesi! Gözaltılar ve yaralılar var
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey

12:39
Montella, Arda Güler kararını verdi
Montella, Arda Güler kararını verdi
12:38
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya’dan ilk görüntü Karar jet hızında çıktı
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
11:40
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?
11:29
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ itirazı
MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" itirazı
10:58
CHP’de yeni dönem “Mutlak butlan“ kararı kapıya asıldı
CHP'de yeni dönem! "Mutlak butlan" kararı kapıya asıldı
10:29
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı YÖK’ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı! YÖK'ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 12:55:29. #.0.5#
SON DAKİKA: Konak'ta su tasarrufu için perlatör dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.