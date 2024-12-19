Konak Tramvayı Seferleri Ertelendi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karataş'ta gerçekleştirdiği yaya üstgeçidi çalışmaları nedeniyle Konak Tramvayı seferlerinde perşembe gecesi yapılacağı duyurulan düzenleme 20 Aralık Cuma gecesine ertelendi.
Konak Tramvayı seferleri; 20 Aralık Cuma gününü cumartesiye bağlayan gece, 22.00 – 00.20 saatleri arasında, Konak İskele – Halkapınar arasında çift yönlü olarak çalışacak. Aynı saat diliminde Konak İskele – Fahrettin Altay güzergahında ise üzerinde 'Özel Servis' yazan ESHOT otobüsleriyle çift yönlü ulaşım sağlanacak.
Vatandaşlar, Konak'tan Fahrettin Altay'a yönüne ulaşım için İzmir Metro hattını da kullanabilecek.
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