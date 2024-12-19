Konak Tramvayı Seferleri Ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konak Tramvayı Seferleri Ertelendi

Konak Tramvayı Seferleri Ertelendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaya üstgeçidi çalışmaları nedeniyle Konak Tramvayı seferleri 20 Aralık Cuma gecesine ertelendi. Seferler, belirli saatler arasında çift yönlü olarak gerçekleştirilecek.

19.12.2024 14:58  Güncelleme: 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karataş'ta gerçekleştirdiği yaya üstgeçidi çalışmaları nedeniyle Konak Tramvayı seferlerinde perşembe gecesi yapılacağı duyurulan düzenleme 20 Aralık Cuma gecesine ertelendi.

Konak Tramvayı seferleri; 20 Aralık Cuma gününü cumartesiye bağlayan gece, 22.00 – 00.20 saatleri arasında, Konak İskele – Halkapınar arasında çift yönlü olarak çalışacak. Aynı saat diliminde Konak İskele – Fahrettin Altay güzergahında ise üzerinde 'Özel Servis' yazan ESHOT otobüsleriyle çift yönlü ulaşım sağlanacak.

Vatandaşlar, Konak'tan Fahrettin Altay'a yönüne ulaşım için İzmir Metro hattını da kullanabilecek.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Aralık, Güncel, Ulaşım, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak Tramvayı Seferleri Ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 01:25:25. #1.11#
SON DAKİKA: Konak Tramvayı Seferleri Ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.