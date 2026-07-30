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Konaklı kadınlar ücretsiz kurslarla meslek öğreniyor

Konaklı kadınlar ücretsiz kurslarla meslek öğreniyor
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Konak Belediyesi'nin Konak Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Zeytinlik Semt Merkezi'nde hayata geçirdiği Protez Tırnak ve Cilt Bakımı kurslarında, onlarca kadın yeni bir meslek öğrenerek, hayallerine bir adım daha yaklaşıyor.

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin Konak Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Zeytinlik Semt Merkezi'nde hayata geçirdiği Protez Tırnak ve Cilt Bakımı kurslarında, onlarca kadın yeni bir meslek öğrenerek, hayallerine bir adım daha yaklaşıyor.

Konak Belediyesi ve Konak Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde, Zeytinlik Semt Merkezi'nde düzenlenen Protez Tırnak ve Cilt Bakımı kursları, Konaklı kadınların hayatında yeni bir kapı açtı. Zehra Yıldırım'ın eğitmenliğinde devam eden kurslara, meslek edinerek kendi işyerlerini kurmak isteyen kadınlar akın etti. Protez tırnak uygulaması ve cilt bakımıyla ilgili detaylı bir eğitim sürecinden geçen kadınlar, kurs bitiminde Halk Eğitim Merkezi'nden E-Devlet onaylı sertifikalarına kavuşacak. Meslekte ilerlemek isteyenler, Ustalık ve Usta Öğreticilik eğitimlerine de katılabilecek.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kadınlara yönelik açılan kurslarda özellikle meslek edindirmeye yönelik eğitimler seçmeye dikkat ettiklerini vurgulayarak, "Kurslarımızda kadınların sadece yeni beceriler kazanmasını değil, kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir gelecek kurmalarını da destekliyoruz. Uygulamalı eğitimlerle hem meslek sahibi olmalarına yardımcı oluyor hem de ustalık yolunda ilerleyerek kendi işlerini kurabilecek donanıma ulaşmalarını sağlıyoruz. Konak'ta kadınların hayallerini ve geleceğini desteklemeye, fırsat eşitliğini büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BU MESLEKTE İLERLEYİP EKONOMİLERİNE KATKIDA BULUNSUNLAR İSTİYORUZ"

Konak Halk Eğitim Merkezi Öğretmeni Zehra Yıldırım da belediyenin semt merkezlerinin ev sahipliği yaptığı bu kursların kadınlar için çok önemli olduğunu dile getirdi. Yıldırım, "Protez tırnak dersi çok ilgi görüyor, çok fazla talep var. Arkadaşlarımız da bu kursa gelmeye çok hevesliler ve çok başarılılar. Bu meslekte ilerleyip bu meslekten ekmek yemelerini, para kazanmalarını istiyoruz. Ekonomilerine katkıda bulunsunlar istiyoruz. Protez tırnak, kuaförlük, manikür-pedikür, cilt bakımı kurslarımız var. Genç hanımların, evde oturanların bu kurslardan faydalanması ekonomik özgürlükleri olması, özgüven kazanmaları, kendi ayaklarının üzerinde durmaları için önemli" dedi.

"KURSLARIMIZ ÇOK VERİMLİ"

Protez Tırnak kursiyeri Semiha Türk Atalay, "Belediyenin resmi sitesinden duydum. Kurslarımız çok verimli. Başkanımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Kursların meslek edindirmenin yanı sıra sosyalleşmek için de önemli olduğu belirten İpek Alevli, "Arkadaşlarla birlikte hepimiz bu mesleği öğrenmeye çalışıyoruz. Çok da güzel ilerliyoruz, hocamız sayesinde çok yol kat ettik. Bizim için hem bir uğraş hem de bir meslek. Kendimizi geliştiriyoruz" dedi.

"KIZIMLA BİR MESLEK ÖĞRENMEK VE YER AÇMAK İSTİYORUZ"

Kızıyla birlikte Zeytinlik Semt Merkezi'ndeki Cilt Bakımı Kursuna katılan Lütfiye Akkoyun, bir meslek öğrenerek iş yeri açma hayallerini bu kurslar sayesinde gerçekleştireceklerini belirterek, "Kızımla bir meslek öğrenmek ve yer açmak istedik. Buradaki kurslara başvurduk. Kadınlar için bu kurslar çok faydalı. Meslek öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Cansu Avcı, eğitimlerin çok keyifli geçtiğini ifade ederek, "Protez tırnak ve cilt bakımı kurslarına devam ediyorum. Eğitimlerimiz çok güzel gidiyor. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz" şeklinde konuştu.

"USTALIK BELGESİ ALMAK İÇİN BU KURSLARA KATILIYORUM"

Aslen İranlı olan ve işyeri açma hayaliyle kurslara katılan Sahba Balşirin, "Dükkan açmak istiyorum ve ustalık belgesi almak için bu kurslara katılıyorum. Çok şey öğrendim. Hocamız her şeyi ince ince anlatıyor. Arkadaşlarımızla da çok iyi anlaşıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Konak Belediyesi, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konaklı kadınlar ücretsiz kurslarla meslek öğreniyor - Son Dakika

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