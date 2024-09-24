Kongo'da 1685 Mahkum Sağlık İçin Serbest Bırakıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da bulunan Makala Merkez Hapisanesi'nden 1685 mahkum sağlık durumları nedeniyle serbest bırakıldı.
Adalet Bakanı Constant Mutamba yaptığı açıklamada, Makala Merkez Hapisanesi'nde bulunan 1685 mahkumun gerekli tıbbi müdahalelerin yapılabilmesi için serbest bırakıldığını bildirdi.
Mutamba, hasta mahkumlara acil tıbbi yardım sağlandığını ve tedavilerinin evlerinde devam edeceğini söyledi.
Makala Merkez Hapisanesi'nde, kapasitesi 1500 kişi olmasına rağmen 12 binden fazla mahkum bulunduğu belirtiliyor.???????
3 Eylül 2024'de firar girişiminin yaşandığı hapishanede, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 159 mahkum hayatını kaybetmişti.
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