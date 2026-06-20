Kongo'da Ebola Riski Artıyor - Son Dakika
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Kongo'da Ebola Riski Artıyor

Kongo\'da Ebola Riski Artıyor
20.06.2026 10:47
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OCHA, Kongo'daki aşırı kalabalık kamplarda Ebola yayılma riskinin arttığını duyurdu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 20 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplardaki aşırı kalabalık ve yetersiz hijyen koşullarının Ebola virüsünün yayılma riskinin arttığı uyarısında bulundu.

Ajanstan cuma günü yapılan açıklamada, Ituri eyaletindeki 60'tan fazla kampta çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 270.000'den fazla kişinin yaşadığı, bu kampların birçoğunda ise su, hijyen ve sağlık hizmetlerine yeterli erişimin bulunmadığı belirtildi.

Yerel ortakların bildirdiğine göre çarşamba-perşembe günlerinde Ituri'nin başkenti Bunia'da bulunan iki kampta en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden ajans, derhal harekete geçen müdahale ekiplerinin söz konusu ölümlerin Ebola ile bağlantılı olup olmadığını araştırdığını ifade etti. Kent çevresindeki kamplarda nisan ayından bu yana en az 62 kişinin yaşamını yitirdiği de vurgulandı.

Açıklamada, "Bu ölümler, Bunia'da Ebola salgınının yayılmaya devam ettiği bir dönemde meydana geliyor. Sağlık kuruluşlarına duyulan güvensizlik, aşırı kalabalık, önleme tedbirlerindeki eksiklikler ve cenazelerin güvenli olmayan şekilde taşınması gibi faktörler yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplarda virüsün yayılma riskini artırıyor. Teyit edilmiş vakaların yüzde 90'ından fazlasının görüldüğü Ituri eyaleti, salgının merkez üssü olmaya devam ettiği için bu durum özellikle endişe verici" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, yerel yetkililer çarşamba günü itibarıyla Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu eyaletlerinde toplam 896 teyit edilmiş Ebola vakası bildirdi.

OCHA, kamplarda toplum katılımını güçlendirmek ve sağlık ile sanitasyon çalışmalarını artırmak amacıyla ortaklar ve yerel yetkililerle işbirliği yaptıklarını, ancak mevcut önlemlerin ihtiyaçların büyüklüğü karşısında yetersiz kaldığını vurguladı.

Ebola salgınının genel insani krizin gölgesinde yaşandığını vurgulayan ajans, 1,4 milyar ABD doları gerektiren 2026 İnsani Yardım Müdahale Planı'nın, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki en savunmasız 7,3 milyon insan için gıda güvenliği, koruma, su, sanitasyon, sağlık hizmetleri ve eğitim gibi tüm insani ihtiyaçları karşılamayı hedeflediğini belirtti.

Ajans, bu yardım çağrısının henüz yarısından biraz fazlasının finanse edildiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Sağlık, Güncel, Kongo, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo'da Ebola Riski Artıyor - Son Dakika

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