Kongo'da Ebola Salgını 500 Can Aldı - Son Dakika
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Kongo'da Ebola Salgını 500 Can Aldı

Kongo\'da Ebola Salgını 500 Can Aldı
06.07.2026 09:35
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında ölü sayısı 500'ü geçti, vaka sayıları artıyor.

KİNŞASA, 6 Temmuz (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 500'ü aştı.

Sağlık yetkililerinin pazar günü açıkladığı verilere göre, ülkede 254 hastanın iyileştiği, 628 hastanın ise izolasyonda tutulduğu ya da hastanede tedavi gördüğü bildirildi. Teyitli vaka sayısı 1.561'e yükselirken, bunlardan 506'sının hayatını kaybettiği kaydedildi.

Yetkililer ayrıca ülkede 354 şüpheli vakanın tespit edildiğini ve bunlardan 110'unun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Verilere göre, salgından şimdiye kadar üç eyaletteki 36 sağlık bölgesi etkilendi. Haftalık doğrulanmış vaka sayılarındaki artış sürerken, salgının başlangıcından bu yana en yüksek teyitli vaka sayıları 25 ve 26. epidemiyolojik haftalarda görüldü. Sağlık yetkilileri, söz konusu haftalarda 300'ün üzerinde teyitli vaka kaydedilmesinin, toplum içi bulaşın devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü ise perşembe günü yaptığı açıklamada, henüz onaylanmış bir aşısı veya özel bir tedavisi bulunmayan Ebola virüsünün Bundibugyo türüne karşı potansiyel tedavileri değerlendirmek üzere Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde klinik deneylere başladığını duyurdu.

Açıklamaya göre klinik deneyler, salgının merkez üssü konumundaki Ituri eyaletine bağlı Rwampara sağlık bölgesinde yer alan CME Ebola Tedavi Merkezi'nde başlatıldı.

Kaynak: Xinhua

Sağlık, Güncel, Kongo, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo'da Ebola Salgını 500 Can Aldı - Son Dakika

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