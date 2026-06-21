Kongo'da Ebola Vaka Sayısı 956'ya Yükseldi - Son Dakika
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Kongo'da Ebola Vaka Sayısı 956'ya Yükseldi

21.06.2026 11:27
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Kongo'da yeni inşa edilen Ebola tedavi merkezi, 956 vaka ve 247 ölüm bildiriyor.

MONGBWALU, 21 Haziran (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletine bağlı Mongbwalu bölgesinde inşa edilen Ebola tedavi merkezi, 20 Haziran 2026.

Sağlık yetkililerinin cumartesi günü yayımladığı son durum raporunda, ülkede teyitli Ebola vaka sayısının 956'ya yükseldiği, 247 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo'da Ebola Vaka Sayısı 956'ya Yükseldi - Son Dakika

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