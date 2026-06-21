Kongo'da Ebola Vaka Sayısı 956'ya Yükseldi

MONGBWALU, 21 Haziran (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletine bağlı Mongbwalu bölgesinde inşa edilen Ebola tedavi merkezi, 20 Haziran 2026.
Sağlık yetkililerinin cumartesi günü yayımladığı son durum raporunda, ülkede teyitli Ebola vaka sayısının 956'ya yükseldiği, 247 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. (Fotoğraf: Xinhua)
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