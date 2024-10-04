GOMA, 4 Ekim (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kivu Gölü'nde Perşembe günü bir feribotun batması sonucu en az 87 kişi hayatını kaybetti.
Xinhua'ya konuşan yerel yetkililer, Güney Kivu eyaletindeki Minova kasabasından gelen feribotun, Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma'nın eteklerindeki Kituku limanı yakınlarında alabora olduğunu söyledi.
Eyalet hükümeti, Kinşasa'daki merkezi hükümete gönderdiği raporda 78 kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi. 87 kişinin cansız bedeni Goma'daki hastanenin morguna nakledilirken, hayatta kalan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kongo'da Feribot Faciası: 87 Ölü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?