Kongo'da Güvenlik Krizi Ebola Müdahalesini Zorlaştırıyor - Son Dakika
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Kongo'da Güvenlik Krizi Ebola Müdahalesini Zorlaştırıyor

Kongo\'da Güvenlik Krizi Ebola Müdahalesini Zorlaştırıyor
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Kongo'daki şiddet Ebola müdahalesini etkiliyor, yerinden edilmiş aileler büyük risk altındadır.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 31 Temmuz (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda kötüleşen güvenlik durumu ve sivillere yönelik tekrarlanan saldırıların, salgının merkez üssü olan Ituri eyaletindeki Ebola müdahalesini zorlaştırdığını bildirdi.

OCHA perşembe günü yaptığı açıklamada, Ituri'deki şiddet olayları nedeniyle yerinden edilmiş ailelerin daha büyük risklerle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Açıklamada, "İnsani yardım ortakları, 27 Temmuz'da Djugu bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı Plaine Savo kampı yakınlarında silahlı kişiler tarafından en az 12 yerinden edilmiş çocuğun kaçırıldığını bildirdi. Yerel sivil toplum kuruluşları ise yılın ilk yarısında kampın içinde ve çevresinde en az 23 yerinden edilmiş kişinin öldürüldüğünü bildiriyor" ifadelerine yer verildi.

OCHA, teyit edilmiş Ebola vakaları bulunan Fataki sağlık bölgesindeki Plaine Savo kampında herhangi bir Ebola vakasının tespit edilmediğini kaydetti. Plaine Savo kampı, çoğu tekrarlanan şiddet olayları nedeniyle yerinden edilen 76 bini aşkın kişiye ev sahipliği yapıyor.

OCHA'ya göre, gıda, temiz su ve diğer temel hizmetlere kısıtlı erişim nedeniyle insani koşullar son derece zorlu olmaya devam ediyor. Nüfus yoğunluğu ve kötü yaşam koşulları, hastalıkların yayılma riskini artırıyor.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo'da Güvenlik Krizi Ebola Müdahalesini Zorlaştırıyor - Son Dakika

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