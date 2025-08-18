Kongo'da İsyancı Saldırısı: 9 Ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde isyancıların saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri, Kuzey Kivu eyaletinin Beni bölgesindeki Oicha kasabasında sivillere yönelik silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 8 sivil ve 1 polis yaşamını yitirdi.

Ülkenin doğusunda sivillere yönelik sık sık saldırılar düzenleyen ADF üyelerinin geçen hafta yine aynı eyalette gerçekleştirdiği saldırıda 45 sivil hayatını kaybetmişti.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.