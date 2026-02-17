Kongo'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Bir Dağ Gorili Daha Doğdu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Virunga Ulusal Parkı'nda nesli tükenme tehlikesi altındaki bir dağ gorili daha doğum yaptı.

Park yönetiminden yapılan açıklamada, Mikeno koruma bölgesinde devriye gezen görevlilerin, Rugendo ailesine mensup "Bagambe" adlı gorilin bir erkek yavru dünyaya getirdiğini tespit ettiği bildirildi.

Açıklamada, yeni doğumla birlikte Rugendo goril ailesinin üye sayısının 20'ye yükseldiği ve grubun bölgedeki en büyük dördüncü dağ gorili ailesi konumuna geldiği kaydedildi.

Parkta 3 Ocak 2026'da da ikiz dağ gorili doğumu gerçekleşmişti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Virunga Ulusal Parkı, Afrika'nın en eski milli parklarından biri olarak biliniyor ve dünyada sayıları yaklaşık bin civarında olduğu tahmin edilen dağ gorillerine ev sahipliği yapıyor.