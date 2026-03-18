Kongo'da Nguesso Yeniden Seçildi

18.03.2026 03:03
Kongo Cumhuriyeti'nde Denis Sassou Nguesso, yüzde 93,5 oyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Kongo Cumhuriyeti'nde 15 Mart'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin geçici sonuçlarına göre, mevcut Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso yeniden seçildi.

İçişleri Bakanı Raymond Zephirin Mboulou, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Nguesso'nun 2 milyon 507 bin 38 oy alarak yaklaşık yüzde 93,5 ile seçimi kazandığını duyurdu.

Toplam kayıtlı seçmen sayısının 3 milyon 167 bin 909, oy kullanan seçmen sayısının 2 milyon 681 bin 587 olduğunu aktaran Mboulou, katılım oranının yaklaşık yüzde 84,67 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Mboulou, diğer adaylardan Mavungou Zinga Mabio'nun yüzde 1,48, Uphrem Dve Mafoula'nın yüzde 1,03, Destin Gavet'in yüzde 0,87, Kinyumbu Kiambungou Joseph'in yüzde 0,86, Vivien Romain'in yüzde 0,61 ve Ngonga Engambe'nin yüzde 0,33 oy aldığını belirtti.

Seçim sürecinde bazı muhalefet partileri, adil olmayan seçim uygulamaları iddiaları nedeniyle oylamayı boykot etmişti.

Anayasa Mahkemesi, en geç 15 gün içinde seçim sonuçlarını onaylayarak nihai sonuçları kamuoyuyla paylaşacak.

Anayasa Mahkemesinin nihai sonuçları açıklamasının ardından ülkede yaklaşık 42 yıl cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Nguesso, 5 yıl daha ülkeyi yönetmeye hak kazanacak.

Kaynak: AA

