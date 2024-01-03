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Kongo'da Sel Felaketi: İnsani Acil Durum İlan Edildi - Son Dakika
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Kongo'da Sel Felaketi: İnsani Acil Durum İlan Edildi

Kongo Cumhuriyeti'nde bir aydan fazla süredir devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketlerinin ve toprak kaymalarının ardından insani acil durum ilan edildiği bildirildi. Ülkede bir aydan fazla süredir devam eden yağışlar nedeniyle, şu ana kadar 360'tan fazla köy, 36 ilçe sular altında kalırken, yaşanan sel ve heyelanlardan 320 bin kişi etkilendi, 17 kişi ise hayatını kaybetti. Hükümet, afet mağdurlarına yardım sağlamak ve altyapı hasarlarını onarmak için 4 milyon dolarlık fon oluşturdu.

Kongo\'da Sel Felaketi: İnsani Acil Durum İlan Edildi
03.01.2024 - 22:21,  Güncelleme: 22:21
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Kongo Cumhuriyeti'nde bir aydan fazla süredir devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketlerinin ve toprak kaymalarının ardından insani acil durum ilan edildiği bildirildi.

Hükümetten yapılan açıklamada, ülkenin birçok bölgesinde yaşanan sel ve heyelan felaketleriyle etkili mücadele için insani acil durum ilan edildiği duyuruldu.

Açıklamada, afet mağdurlarına yardım sağlamak ve birçok bölgede oluşan altyapı hasarları için 4 milyon dolarlık fon oluşturulduğu belirtildi.

Ülkede bir aydan fazla süredir devam eden yağışlar nedeniyle, şu ana kadar 360'tan fazla köy, 36 ilçe sular altında kalırken, yaşanan sel ve heyelanlardan 320 bin kişi etkilendi, 17 kişi ise hayatını kaybetti.

Tropikal iklim kuşağında yer alan Kongo, yağış sezonunda sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA
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