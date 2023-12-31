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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Felix Tshisekedi yeniden cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Felix Tshisekedi yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi kazandı. Tshisekedi, oyların yüzde 73,34'ünü alarak ikinci dönem için cumhurbaşkanı oldu. Seçimlere katılım oranı ise yüzde 43,23 oldu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde Felix Tshisekedi yeniden cumhurbaşkanı seçildi
31.12.2023 - 18:41,
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 20 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini, mevcut Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi kazandı.

Yüksek Seçim Kurulunun (CENİ) paylaştığı sonuçlara göre, oyların yüzde 73,34'ünü alan Tshisekedi ikinci dönem için KDC'nin cumhurbaşkanı oldu.

Seçimlerde, favori adaylardan eski Katanga Eyaleti Valisi ve iş insanı Moise Katumbi oyların yüzde 18,08'ini alırken, Martin Fayulu da yüzde 5,33'ünü aldı.

Tek turlu seçimde en yüksek oyu alan Tshisekedi, 20 Ocak 2024'te yemin ederek, ikinci dönem 5 yıllık cumhurbaşkanlığı görevine başlayacak.

Yaklaşık 100 milyon nüfusuyla Sahra Altı Afrika'nın en kalabalık ülkesi KDC'de kayıtlı 44 milyon seçmenin yüzde 43,23'ü sandık başına giderek oy kullandı.

Kaynak: AA
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