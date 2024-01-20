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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Felix Tshisekedi'nin ikinci dönemi başladı - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Felix Tshisekedi'nin ikinci dönemi başladı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerinin galibi olan Felix Tshisekedi, yemin ederek ikinci 5 yıllık dönemine başladı. Yemin törenine birçok ülkenin devlet başkanı ve temsilcisi ile 80 bin Kongolu katıldı. Tshisekedi, oyların yüzde 73,34'ünü alarak göreve başladı. Ancak muhalefet partileri, seçimlerde usulsüzlükler yapıldığı ve birçok seçmenin oy kullanamadığı iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz ediyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde Felix Tshisekedi\'nin ikinci dönemi başladı
20.01.2024 - 17:47,
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 20 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin galibi olan Felix Tshisekedi, yemin ederek ikinci 5 yıllık dönemine başladı.

Başkent Kinşasa'da bulunan Stade des Martyrs de la Pentecote Stadyumunda düzenlenen yemin törenine birçok ülkenin devlet başkanı ve temsilcisinin yanı sıra 80 bin Kongolu katıldı.

Tshisekedi, 21 pare top atışının ardından yemin ederek görevine başladı.

Ülkede, 20 Aralık 2023'te cumhurbaşkanı seçimi düzenlenmişti.

Tshisekedi oyların yüzde 73,34'ünü, favori adaylardan eski Katanga Eyaleti Valisi ve iş insanı Moise Katumbi oyların yüzde 18,08'ini, Martin Fayulu ise oyların yüzde 5,33'ünü almıştı.

Yaklaşık 100 milyon nüfusuyla Sahra Altı Afrika'nın en kalabalık ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kayıtlı 44 milyon seçmenin yüzde 43,23'ü sandık başına giderek oy kullandı.

Diğer yandan muhalefet partileri, seçimlerde usulsüzlükler yapıldığı ve birçok seçmenin oy kullanamadığı iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz ediyor.???????

Kaynak: AA
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