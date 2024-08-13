Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancı Saldırısında 12 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancı Saldırısında 12 Kişi Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların saldırısında en az 12 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda bazı köylülerin de kayıp olduğu belirtildi.

13.08.2024 15:44
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların saldırısında en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup, eyaletin Mukonia köyündeki sivillere silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda en az 12 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, bazı köylülerin de kayıp olduğunu söyledi.

Bölgede faaliyet gösteren isyancı gruplar sık sık insan kaçırıp fidye talebinde bulunuyor.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancı Saldırısında 12 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancı Saldırısında 12 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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