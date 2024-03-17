Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde, isyancıların saldırısında 8 BM barış gücü askeri yaralandı.
Birleşmiş Milletler'in (BM) Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki İstikrar Misyonu'ndan (MONUSCO) yapılan açıklamada, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Sake kasabasında devriye gezen barış gücü askerlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda 1'i ağır 8 barış gücü askerinin yaralandığı duyuruldu.
Ruanda tarafından desteklendiği ileri sürülen ve yılbaşından bu yana saldırılarını artıran isyancı 23 Mart Hareketi (M23), stratejik öneme sahip Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'ya bağlı Sake kasabasına kadar ulaşmıştı.
M23 üyeleri, Kuzey-Kivu eyaletinin Ruanda sınırında yer alan Rutshuru bölgesindeki birçok yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirerek ve Goma'ya giden iki ana yolu kapatarak, Kuzey-Kivu eyaletinin merkezi yönetimle karasal bağını kesmişti.
Sake kasabası yakınlarında güvenlik güçleri ile M23 üyeleri arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin, Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.
Son Dakika › Güncel › Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancıların Saldırısında 8 BM Barış Gücü Askeri Yaralandı - Son Dakika
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig maçının ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Fred'in attığı gollerle Fenerbahçe öne geçti.
Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, Gazze halkına destek verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail'e yaptırım uygulamanın zamanının geldiğini belirtti. Etkinlikte konuşan Karamollaoğlu, zulmün bir gün son bulacağını ve Gazze'ye gidileceği zaman topraklarından edilenlerin tekrar vatanlarına döneceğine inandığını ifade etti. Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın da daha sert yaptırımların Filistin'e destek vermenin ve Gazze'ye yardım eli uzatmanın yolunu açacağını söyledi. Katılımcılar, konuşmaların ardından yapılan dualar eşliğinde oruçlarını açtı.
TFF 3. Lig takımlarından Turgutluspor'da futbolcuların antrenmana çıkmama kararı sadece 1 gün sürdü. Yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, futbolcuların alacakları olduğu doğrulandı ve ödemelerin planlandığı belirtildi. Ayrıca, kulübün siyasete alet edilmesi de kınandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?