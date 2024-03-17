Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancıların Saldırısında 8 BM Barış Gücü Askeri Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancıların Saldırısında 8 BM Barış Gücü Askeri Yaralandı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde, isyancıların saldırısında 8 BM barış gücü askeri yaralandı. Sake kasabasında gerçekleşen saldırıda 1'i ağır olmak üzere toplamda 8 asker yaralandı. Sake kasabası yakınlarında güvenlik güçleri ile isyancılar arasında çatışmalar devam ediyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusu, uzun süredir silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

17.03.2024 21:07  Güncelleme: 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde, isyancıların saldırısında 8 BM barış gücü askeri yaralandı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki İstikrar Misyonu'ndan (MONUSCO) yapılan açıklamada, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Sake kasabasında devriye gezen barış gücü askerlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 1'i ağır 8 barış gücü askerinin yaralandığı duyuruldu.

Ruanda tarafından desteklendiği ileri sürülen ve yılbaşından bu yana saldırılarını artıran isyancı 23 Mart Hareketi (M23), stratejik öneme sahip Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'ya bağlı Sake kasabasına kadar ulaşmıştı.

M23 üyeleri, Kuzey-Kivu eyaletinin Ruanda sınırında yer alan Rutshuru bölgesindeki birçok yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirerek ve Goma'ya giden iki ana yolu kapatarak, Kuzey-Kivu eyaletinin merkezi yönetimle karasal bağını kesmişti.

Sake kasabası yakınlarında güvenlik güçleri ile M23 üyeleri arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin, Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kaynak: AA

Kongo, Uluslararası, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancıların Saldırısında 8 BM Barış Gücü Askeri Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 0 - Fenerbahçe 2 (İlk yarı)
    22:02 Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 0 - Fenerbahçe 2 (İlk yarı)

    Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig maçının ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Fred'in attığı gollerle Fenerbahçe öne geçti.

  • Beyazıt Meydanı'nda İstanbul'dan Gazze'ye İşgale ve Ticarete Dur De Etkinliği Düzenlendi
    21:57 Beyazıt Meydanı'nda İstanbul'dan Gazze'ye İşgale ve Ticarete Dur De Etkinliği Düzenlendi

    Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, Gazze halkına destek verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail'e yaptırım uygulamanın zamanının geldiğini belirtti. Etkinlikte konuşan Karamollaoğlu, zulmün bir gün son bulacağını ve Gazze'ye gidileceği zaman topraklarından edilenlerin tekrar vatanlarına döneceğine inandığını ifade etti. Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın da daha sert yaptırımların Filistin'e destek vermenin ve Gazze'ye yardım eli uzatmanın yolunu açacağını söyledi. Katılımcılar, konuşmaların ardından yapılan dualar eşliğinde oruçlarını açtı.

  • Turgutluspor Futbolcularının Boykot Kararı 1 Gün Sürdü
    21:56 Turgutluspor Futbolcularının Boykot Kararı 1 Gün Sürdü

    TFF 3. Lig takımlarından Turgutluspor'da futbolcuların antrenmana çıkmama kararı sadece 1 gün sürdü. Yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, futbolcuların alacakları olduğu doğrulandı ve ödemelerin planlandığı belirtildi. Ayrıca, kulübün siyasete alet edilmesi de kınandı.


21:34 Trabzon’da Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’a yabancı madde isabet etti Trabzon'da Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yabancı madde isabet etti
21:08 Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, oyların 87,8’ini alan Putin kazandı Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, oyların 87,8'ini alan Putin kazandı
20:59 İstanbul Nevruz kutlamalarında 75 kişi gözaltına alındı İstanbul Nevruz kutlamalarında 75 kişi gözaltına alındı
20:06 Canlı anlatım Mücadelede 3 gol var Canlı anlatım! Mücadelede 3 gol var
18:52 Attıkları sloganla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran EYT’li gruba Özgür Özel sahip çıktı: Onlar haklarını alana kadar iki elim yakandadır Attıkları sloganla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran EYT'li gruba Özgür Özel sahip çıktı: Onlar haklarını alana kadar iki elim yakandadır
20:59 Durdu durdu en kritik maçta attı Fenerbahçe’nin yıldızından Trabzonspor’a şahane gol Durdu durdu en kritik maçta attı! Fenerbahçe'nin yıldızından Trabzonspor'a şahane gol
20:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam dünyası Gazze konusunda iyi bir sınav veremedi Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam dünyası Gazze konusunda iyi bir sınav veremedi
20:22 Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’dan açıklamalar Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'dan açıklamalar
20:07 İstanbul Gaziosmanpaşa’da caddede büyük yılan görüntülendi İstanbul Gaziosmanpaşa'da caddede büyük yılan görüntülendi
19:41 ABD’nin başkentinde silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı ABD'nin başkentinde silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı
19:11 7 aylık evli genci sokak ortasında öldüren kişinin takıntılı eski erkek arkadaşı olduğu tespit edildi 7 aylık evli genci sokak ortasında öldüren kişinin takıntılı eski erkek arkadaşı olduğu tespit edildi
18:28 Neler yaşadı neler Icardi’nin maçta yaptıkları taraftarların ağzını açık bıraktı Neler yaşadı neler! Icardi'nin maçta yaptıkları taraftarların ağzını açık bıraktı
17:57 Yok böyle maç Galatasaray, Kasımpaşa’yı deplasmanda 4-3 yendi Yok böyle maç! Galatasaray, Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-3 yendi
17:56 Yenikapı’daki Nevruz kutlamalarında terör örgütü elebaşı Öcalan posterleri açıldı Yenikapı'daki Nevruz kutlamalarında terör örgütü elebaşı Öcalan posterleri açıldı
15:35 Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Ukrayna’da kara operasyonu gerekebilir Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Ukrayna'da kara operasyonu gerekebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2024 22:03:22. #1.13#
SON DAKİKA: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancıların Saldırısında 8 BM Barış Gücü Askeri Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement