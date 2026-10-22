Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde şiddetten 12 bin kişi pazartesi Mitwaba\'ya sığındı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 22 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin güneydoğusunda artan şiddet olayları nedeniyle ağustos ayından bu yana binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

OCHA çarşamba günkü açıklamasında, ortaklarının verdiği bilgilere göre iki sivilin hayatını kaybetmesine ve birçok kişinin yaralanmasına yol açan saldırıların ve kaçırılma vakalarının ardından yaklaşık 12.000 kişinin pazartesi günü Haut-Lomami eyaletinin Nambya bölgesini terk ederek Haut-Katanga eyaletindeki Mitwaba bölgesine sığındığını belirtti.

BM ajansı, bu ayın başlarında da bu tür saldırılardan dolayı yaklaşık 14.500 kişinin yaşadığı bölgeleri terk etmek zorunda kaldığını hatırlattı. Yeni gelenlerle birlikte bölgedeki ev sahibi topluluklar üzerindeki baskının arttığı ve korunma, barınma, gıda, sağlık hizmetleri, su ve hijyen başta olmak üzere insani ihtiyaçların arttığı vurgulandı.

Ajans, şiddetin tırmanması halinde daha fazla ailenin yerinden olabileceği ve insani yardım çalışanlarının ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının daha da güçleşebileceği uyarısında bulundu.

OCHA tüm taraflara sivilleri koruma, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme ve ihtiyaç sahiplerine güvenli, kesintisiz ve engelsiz insani yardım erişimi sağlama çağrısını yineledi.