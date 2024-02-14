Kongo Nehri\'nde Tekne Kazası: Çok Sayıda Kişi Suya Düştü

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) nehirde iki teknenin çarpıştığı, çok sayıda kişinin suya düştüğü bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, başkent Kinşasa'nın doğusunda Kongo Nehri'nde yolcu ve mal taşıyan iki tekne çarpıştı.

Çok sayıda kişi nehre düşerken, ölü veya yaralı sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yerel bir yetkili, onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürerken, Maluku Belediye Başkanı Alexis Mampa kazada kimsenin ölmediğini savundu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, suya düşen kişilere çevredekilerin sandallarla yardım etmeye çalıştığı görülüyor.

KDC'de geçen ay da benzer bir tekne kazası yaşanmış, çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.