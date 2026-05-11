Kongre İptal Davası Reddedildi

11.05.2026 12:38
Saadet Partisi'nin 9. Büyük Kongresi'nin iptaline ilişkin dava, mahkeme tarafından reddedildi.

Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Saadet Partisi'nin avukatları Ahmet Yazıcı, Hasan Tahsin Özaşar ile davacılar eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ve Özay Dilber ile avukatı Kamil Nadir Sarılkan katıldı.

Duruşmayı, bazı Saadet Partisi üyeleri de takip etti.

Hakim, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra avukatlara söz verdi.

Avukat Sarılkan, bilirkişinin verilen görev kapsamında raporunu sunamadığını öne sürerek, açtıkları davanın üye hak ve yükümlülüklerine ilişkin olduğunu bu sebeple davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.

Saadet Partisi avukatı Özaşar, davanın usulden reddedilmesi gerektiğini belirterek, şu beyanda bulundu:

"Davacıların temel tezi bazı il kongrelerinin vaktinde yapılmamasıdır. İddia edildiği gibi yokluk söz konusu değildir. Siyasi Partiler Kanunu'na göre eski delegelerin seçimi yapılabilir. Dava sübjektif çıkarla açılmıştır."

Saadet Partisi avukatı Yazıcı da davacıların delege itirazına ilişkin hususun Siyasi Partiler Kanunu'na göre dikkate alınmaması gerektiğini söyleyerek, "Bu dava siyasi niyetle açılmıştır. Davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Saadet Partisi'nin 24 Kasım 2024'te gerçekleştirilen 9. Büyük Kongresi'nin iptaline ilişkin davanın reddine hükmetti.

Kaynak: AA

