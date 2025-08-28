Kongre Üyelerinden İsrail'e Suriye Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kongre Üyelerinden İsrail'e Suriye Tepkisi

Kongre Üyelerinden İsrail\'e Suriye Tepkisi
28.08.2025 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Kongre üyeleri, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını durdurmasını talep etti.

ABD Kongresinin bazı üyeleri, İsrail'in Suriye'ye yönelik son saldırılarına tepki göstererek, İsrail'den Suriye'ye yönelik düşmanlıkları derhal durdurmasını talep etti.

ABD'li senatörler Demokrat Jeanne Shaheen ile Cumhuriyetçi Joni Ernst ve Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Joe Wilson, ortak bir açıklama ile İsrail'e tepki gösterdi.

KONGRE ÜYELERİNDEN İSRAİL'E SERT TEPKİ

Kongre üyeleri, açıklamada, "Suriye'nin 14 yılı aşkın bir süredir ülkeyi tüketen şiddet ve çatışmaları geride bırakıp başarıya ulaşması için bir şansa ihtiyacı var. Dün gece İsrail'in Suriye'ye düzenlediği istikrarı bozan saldırılar, bu hedefe ulaşmayı daha da zorlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Demokrat Shaheen ile Cumhuriyetçi Ernst ile Wilson, Suriye'ye kısa süre önce bir ziyaret gerçekleştirdiklerini anımsatarak, bu ülkeye uygulanan ABD yaptırımlarının kaldırılma kararını desteklediklerini ve Şam yönetiminin istikrara ihtiyacı olduğunu belirtti.

"İSRAİL'İ DÜŞMANLIKLARI DERHAL DURDURMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Kongre üyeleri, "İsrail'i bu fırsatı değerlendirmeye ve düşmanlıkları derhal durdurmaya çağırıyoruz, böylece Suriyeliler ve Özel Temsilci Tom Barrack'ın kaydettiği ilerleme devam edebilir. İran'ın etkisinden kurtulmak ve DEAŞ tehdidini kontrol altına almak için tek yol, istikrarlı ve güvenli bir Suriye'dir." vurgusunu yaptı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının Şam kırsalındaki Küsve bölgesine 27 Ağustos'ta düzenlediği saldırılarda 6 Suriye askeri hayatını kaybetmişti. İsrail ordusu, ilk saldırının ardından Küsve bölgesindeki Mani Dağı'na çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirmişti.


Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güncel, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongre Üyelerinden İsrail'e Suriye Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne’deki aile vahşetinde katil cinayetlerden sonra mektup bırakmış Edirne'deki aile vahşetinde katil cinayetlerden sonra mektup bırakmış
Sosyal medyadaki akıma uyan 13 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti Sosyal medyadaki akıma uyan 13 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti
Barış Alper Yılmaz için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti Barış Alper Yılmaz için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti
2 çocuk annesi evinde kalbinden vurulmuş halde ölü bulundu 2 çocuk annesi evinde kalbinden vurulmuş halde ölü bulundu
MASKİ işçisi genç yaşta intihar etti MASKİ işçisi genç yaşta intihar etti
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç silahlı saldırıda ağır yaralandı Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç silahlı saldırıda ağır yaralandı

22:14
Bakan Fidan: Bize düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız
Bakan Fidan: Bize düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız
21:58
Beşiktaş’tan Avrupa’ya erken veda
Beşiktaş'tan Avrupa'ya erken veda
21:25
Polonya’da F-16 savaş uçağı düştü
Polonya'da F-16 savaş uçağı düştü
19:58
İngiltere, Fransa ve Almanya’dan İran için yaptırım başvurusu 30 günlük süreç başladı
İngiltere, Fransa ve Almanya'dan İran için yaptırım başvurusu! 30 günlük süreç başladı
19:20
3 kişinin can verdiği kazada yeni görüntüler Şoför, olaydan önce bakın ne yapmış
3 kişinin can verdiği kazada yeni görüntüler! Şoför, olaydan önce bakın ne yapmış
19:04
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2025 23:28:27. #7.13#
SON DAKİKA: Kongre Üyelerinden İsrail'e Suriye Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.