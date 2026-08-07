Konjic'te Orman Yangınlarıyla Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konjic'te Orman Yangınlarıyla Mücadele

Konjic\'te Orman Yangınlarıyla Mücadele
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek'in Konjic bölgesindeki orman yangınlarına askeri helikopterlerle müdahale ediliyor.

Bosna Hersek'in güneyindeki Konjic'te çıkan orman yangınlarına askeri helikopterlerin müdahale ettiği ifade edildi.

Konjic İtfaiye Birliğinden yapılan açıklamada, Kanjani ve Ovcari bölgelerindeki ormanlık alanda çıkan yangınlarda söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Dağlık bölgede meydana gelen orman yangınlarına erişimin zorlu olması nedeniyle söndürme çalışmalarına askeri helikopterlerin dahil edildiği ifade edilen açıklamada, rüzgarın etkisiyle genişleyen yangınların yerleşim yerlerine ulaşmasından endişe edildiği aktarıldı.

Açıklamada, yangın bölgesinde itfaiye ekiplerinin de bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada da erişilmesi güç olan arazilerde söndürme işlemlerinin oldukça zorlu olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Doğal Afet, Acil Durum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konjic'te Orman Yangınlarıyla Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum“ Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum"
MGK toplantısı sona erdi 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu
İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı

17:16
15 yaşındaki çocuğun midesinden devasa büyüklükte saç yumağı çıkarıldı
15 yaşındaki çocuğun midesinden devasa büyüklükte saç yumağı çıkarıldı
16:57
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
16:40
İlkay Çiçek’in müstehcen yazışmalarına yaptığı “Yapay zeka“ savunması çöktü
İlkay Çiçek'in müstehcen yazışmalarına yaptığı "Yapay zeka" savunması çöktü
16:13
Fenerbahçe’den Lukaku bombası
Fenerbahçe'den Lukaku bombası
16:06
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
15:57
ABD’den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 17:19:22. #7.12#
SON DAKİKA: Konjic'te Orman Yangınlarıyla Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.