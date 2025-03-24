Konsolosluğa Saldırı: 11 Şüpheli Yakalandı

(İSTANBUL) - Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul'daki Irak Cumhuriyeti Konsolosluğuna yönelik uzun namlulu silahla saldırı gerçekleştiren Ö.Ç. ve S.E.H. isimli şahısların yakalandığını duyurdu.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 21 Mart tarihinde İstanbul'daki Irak Cumhuriyeti Konsolosluğuna yönelik Ak 47 kalaşnikof marka uzun namlulu silahla saldırı gerçekleştiren Ö.Ç. ve S.E.H. isimli şahısların yakalandığını bildirdi. Basın bilgilendirme notunda, toplamda 11 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün bilgilendirmesi şöyle:

"Devam eden çalışmalarda ve yapılan telefon incelemelerinde, şüpheli şahısların ilimiz Silivri ilçesinde hücre evi olarak kullandıkları villa tespit edilmiş, bahse konu kurşunlama eyleminin bu villada B.E. isimli şahıs tarafından planlandığı anlaşılmış, hücre evini kullanan ve örgüt üyesi F.K, F.Ş. (SSÇ) ve H.T. (SSÇ) isimli şahıslar 23 Mart 2025 tarihinde İzmir ilinde yakalanarak gözaltına alınmış, M.C.K., S.Ö., Ü.M.S., K.B., isimli şahıslar ile şüpheli şahısları olaydan sonra hücre evinden kaçırarak konaklamalarına yardımcı olan Y.K. isimli şüpheli şahıs ile birlikte Konsolosluk

binasının kurşunlanma eylemini planlayan ve azmettiren B.E. isimli 6 şüpheli şahıs 24 Mart 2025 tarihinde ilimiz Şişli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmış, toplamda 11 (3 SSÇ) şüpheli şahıs yalanarak gözaltına alınmış olup yapılan ikamet aramalarında; 1 adet eylemde kullanılan Ak 47 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, 1 adet eylemde kullanılan çalıntı motosiklet, 1 adet örgüt üyelerine ait otomobil ele geçirilmiştir. Tahkikat Şube Müdürlüğümüzce devam etmektedir."