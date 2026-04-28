Konsolosluk Saldırganı Hastaneden Taburcu Oldu, Tutuklama Talebi Var

İstanbul Beşiktaş'ta 7 Nisan'da İsrail Konsolosluğu önünde düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Ahmet İmrak, hastaneden taburcu edilerek tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Saldırının IŞİD tarafından gerçekleştirildiği belirtiliyor; İmrak eylemin önemli figürlerinden biri olarak tanımlanıyor. Olayda polis, saldırganlardan Yunus Emre Sarban'ı etkisiz hale getirirken, İmrak ve Onur Çelik yaralı yakalandı. Üç polis memuru da yaralandı, operasyonda pompalı tüfek, tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Ahmet İmrak'ın daha önce HTŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla soruşturma geçirdiği ancak delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verildiği öğrenildi. Saldırı sonrası kardeşi Murat İmrak, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı. İfadelere göre saldırı fikri, mart ayı sonunda Onur Çelik'in gördüğü bir rüya üzerine ortaya çıktı. Grup önce ABD Konsolosluğu'nu hedeflemeyi düşündü ancak güvenlik önlemleri nedeniyle İsrail Konsolosluğu'na yöneldi. Murat İmrak, keşif sırasında polisleri görünce eylemden vazgeçtiğini belirtti.