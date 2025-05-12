Konstantinos Argiros Türkiye\'de İlk Kez

Yunanistan'ın sevilen sanatçılarından Konstantinos Argiros, Türkiye'de ilk kez 9 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

"First Time in Türkiye!" sloganıyla düzenlenecek konser, Sinkron Yönetim Danışmanlığı tarafından Özel Zapyon Rum Okulu'nun 150. Yılı anısına Aegean Airlines, Hilton İstanbul Bosphorus, Jolly, Royal Motors, Invest Greece, Tulpar, Square Group, Keti- Kaan Terzioğlu ve Muhtar Kent işbirliğiyle dinleyiciye sunulacak. Konserden elde edilecek gelirler ise okulun eğitim ve kültür projelerine aktarılacak.

Konser öncesinde Hilton İstanbul Bosphorus'ta basın mensuplarıyla bir araya gelen Argiros, konsere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Argiros, İstanbul'da olduğu için çok heyecanlı olduğunu ve konseri iple çektiğini belirterek müzik tarzına ilişkin "Ailemden büyütülürken almış olduğum bütün değerler akabinde Yunan müziği, kültürü ve diğer ülkelerin kültürlerindeki müzik değerlerini, yapılarını, tarihlerini araştırdım. Bunların içerisinde Türkiye de yer alıyor. Çocukluğumdan beri Türk sanatçıları yakından takip ediyorum. İçimden gelenleri derin bir saygıyla dizelere dökerek mümkün olduğunca dile getirmeye çalışıyorum." dedi.

"Küçükken Bülent Ersoy ve İbrahim Tatlıses hayranıydım"

Büyük bir mutluluk ve heyecan içerisinde Türkiye'ye geldiğini dile getiren Argiros, "İlk kez şehrinizde konser veriyor olmak benim için çok gurur verici. Uzun yıllardır görüştüğüm çok fazla Türk dostum var. Türk dinleyicilerim de nerede sahne alırsam alayım, takip eder. Amerika'da konser verdiğimde bile Türk dinleyicilerle karşılaşıyorum. Onları kendi kültürlerinde ziyaret etmeyi çok istiyordum. Sanatın ve müziğin birleştirici etkisini burada daha da pekiştirmek için yapılacak olan konsere büyük bir heyecan ve mutlulukla bakıyorum." ifadelerini kullandı.

Argiros, Türkiye ile müzikal arkadaşlığının çok derin ve eskilere dayandığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Çocukluğumdan beri izlemiş, dinlemiş olduğum sanatçılar mevcut. Küçükken Bülent Ersoy ve İbrahim Tatlıses hayranıydım. Onların tınılarıyla epey bir zaman geçirmişliğim var. İrem Derici de Yunanistan'da konserlerde ziyaret etti ve işbirliği çerçevesinde görüştük. Yunanistan'ın 'O Ses' programı yani The Voice'da jüri üyesiyim. Bu sebeple Acun Ilıcalı ile de çok yakın bir arkadaşlığım var. Dolayısıyla ileriki süreçte Türkiye ile işbirlikleri olabilir. Yunan ve Türk müzik işbirlikleri zaten çok eskiye dayanmakta. Ben de yeni nesil olarak bunu devam ettireceğim."

"Çocukluk hayalim olan aktörlüğü de deneyeceğim"

Londra'da, ABD'de ve yapmış olduğu bütün konserlerde, bulunduğu ülkenin müzik kültürüne saygı için bir tını veya kültürel bir şey eklediğini söyleyen Argiros, "Buradaki konserde de bir ekleme, düzenleme olacak. Halihazırda hazır bir program var. Fakat her zaman gittiğimiz ülkeye saygıdan dolayı müzik kültüründen bir parça da eklerim. Konsere iki ay olduğu için henüz eklemedim ama konserde Türkiye'ye özel bir şeyler de göreceğiz." diye konuştu.

Argiros, çocukken aktör olmak istediğini dile getirerek "Sonrasında beni müzik kazandı. Müzik yolculuğuna çıktıktan sonra beni aldı ve buralara getirdi. Aktör olarak ne kadar iyi, verimli olabilirim bilemiyorum ama şu an açıklayamasam da ileride bir proje olacak. Çocukluk hayalim olan aktörlüğü de deneyeceğim. Net bir şekilde söylüyorum filmde mutlaka müziği ben yazacağım." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir sonraki albümümde sürprizlere yer vereceğim"

Müziğin evrildiğini, geliştiğini ve değiştiğini belirten Argiros, "Seneler boyunca çıkan yeni akımlar mutlaka bir ifade ihtiyacı olduğundan dolayı doğmuştur. Teknoloji de hayatımıza girdi ve hibrit bir müzik ortaya çıktı. Ben de bir sonraki albümümde bu yenilik ve değişime ilişkin çok güzel sürprizlere yer vereceğim." diye konuştu.

Argiros, köklü bir kurum olan Zapyon'un 150. senesi sebebiyle konsere katılacağı için de mutlu olduğunu vurgulayarak "Müzik dışında tarihe bir nottur. Bu notu tek başıma düşmüyorum. Sizlerin, dinleyicilerin katılımı, bu sevginin karışlıklı aktarımı çok önemli. Hep beraber bu notu düşmüş olacağız. Müziğe olan sevgimi, yazdığım şarkıları kendimi nasıl bir yolculukta buluyorsam o şarkıların hepimizi beraber bir yolculuğa çıkarmasını diliyorum." dedi.

Konsere ilişkin detaylı bilgi ve biletler için "Biletix", "Bubilet" ve "Biletinal" adresleri ziyaret edilebilecek.