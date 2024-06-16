Kontakt Lensle Havuza Girmek Göz Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Kontakt Lensle Havuza Girmek Göz Sağlığını Tehdit Ediyor

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Huban Atilla, kontakt lensle havuza, denize girmenin kornea enfeksiyonuna yol açabildiğini ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini bildirdi. Ayrıca, Kurban Bayramı'nda gözleri de etkileyen kazalara karşı koruyucu gözlük kullanımı ve dikkatli olunması uyarısında bulundu. Prof. Dr. Atilla, kontakt lensle havuza, denize girilmemesi gerektiğini ve havuza yüzücü gözlükleriyle girilmesini önerdi. Ayrıca, güneş gözlüğü kullanımının da önemli olduğunu vurguladı.

16.06.2024 11:07
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Huban Atilla, kontakt lensle havuza, denize girmenin kornea enfeksiyonuna yol açabildiğini, bunun da görme kaybına kadar giden ciddi sağlık sorunlarına neden olabildiğini bildirdi.

Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Atilla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda sadece el, kol kesikleri değil gözü de etkileyen birçok kaza ile karşılaştıklarını belirtti.

Atilla, kurban kesiminde yer alan herkese koruyucu gözlük kullanmaları ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Bayram tatili ve takip eden yaz aylarında havuzların yoğun rağbet gördüğüne dikkati çeken Atilla, "Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte havuz, deniz mevsimi de başlıyor. Havuzlardaki dezenfektan materyallar, klor, özellikle göz açıkken havuza girilmişse, göz yüzeyinde epitel defektlere (göz yüzeyinde hasara) yol açabiliyor. Bu da gözde kum kaçmış gibi bir batma hissine, kızarıklığa, çapaklanmaya neden oluyor." ifadelerini kullandı.

"Bilinçsiz steroid kullanılması daha ciddi enfeksiyonlara zemin hazırlayabilir"

Bu dönemde gözleri de etkileyen adenoviral salgınların, göz nezlesinin görülebileceğini anlatan Atilla, göz enfeksiyonlarında rastgele ilaç kullanımının sakıncalı olduğunu, mutlaka göz doktoruna başvurulması gerektiğini söyledi.

Kişilerin genelde hekime danışmadan antibiyotik damla, şikayetleri geçirici steroid alabildiğine işaret eden Atilla, bunun farklı enfeksiyonlara zemin hazırlayabildiğini bildirdi.

Prof. Dr. Atilla, "Bilinçsiz steroid kullanılması daha ciddi enfeksiyonlara zemin hazırlayabilir. Özellikle erişkinlerde göz tansiyonunun yükselmesine neden olabiliyor. Bu nedenle bir göz doktoruna muayene olarak, hastalığın ayırıcı tanısına göre tedavi başlanması daha doğru olacaktır." dedi.

"Kontakt lensle birlikte olan enfeksiyonlar daha ciddi seyrediyor"

Prof. Dr. Atilla, özellikle gençlerin kontakt lensle denize, havuza girebildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kontakt lensle havuza, denize girmek maalesef gözde kornea enfeksiyonu riskini artırıyor. Bu da görme kaybına kadar giden çok ciddi bir süreç. Bu nedenle kontakt lensle havuza, denize asla girilmemesi gerekiyor. Göz sağlığı açısından esas olarak havuza yüzücü gözlükleriyle girilmesini öneriyoruz. Numaralı gözlük kullanan, özellikle kayma veya göz tembelliği olan çocuklar için numaralı havuz gözlükleri de var."

Kontak lens bakımının da büyük önem taşıdığının altını çizen Atilla, "Eğer bir kişi kontak lensle havuza, denize girmişse veya duş almışsa o lensi hemen çıkarıp atması gerekiyor. Tüm hastalara önerimiz de kontakt lensi günlük takıp çıkarmaları. Kontakt lensle birlikte olan enfeksiyonlar maalesef daha ciddi seyrediyor." açıklamasında bulundu.

"UVA-UVB koruyuculuğu yüksek güneş gözlükleri tercih edilmeli"

Prof. Dr. Atilla, güneş gözlüğünün de ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için gerekli olduğunu söyledi.

Özellikle denizde, havuzda uzun süre vakit geçiren çocuklarda güneş gözlüğü kullanımının önem taşıdığını, aksi halde ultraviyole ışınlarının göz yüzeyi ve tabakalarına zarar verdiğini vurgulayan Atilla, şunları kaydetti:

"Herkese, UVA ve UVB koruyuculuğu en az yüzde 99 olan güneş gözlükleri tercih etmelerini öneriyoruz. Güneş gözlüğünün sadece koyu renkli olması yeterli değil, yüksek ultraviyole koruması olması şart. Çocuklarda da dokular gelişmekte olduğu için göz yapıları daha hassas. Bu nedenle ışınların dik olduğu saatlerde güneşte kalmamalarını, sadece güneş gözlüğü değil, siperlikli şapka kullanmalarını da öneriyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kontakt Lensle Havuza Girmek Göz Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika

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