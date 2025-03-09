Konteyner Altında Kalan Genç Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, konteynerin altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Pınaryazı Mahallesi'nde yaşayan Aykut Sürücüoğlu (29), arazisinde bulunan konteyneri kriko ile yükseltmeye çalışırken henüz belirlenemeyen bir nedenle altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Sürücüoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücüoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığına kaldırıldı.